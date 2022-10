Claude Sablon, l’urgence de soigner

U ne vocation innée

Claude Sablon ne parvient pas à expliquer sa passion pour le secourisme. “C’est inné, c’est inexplicable. C’est un rêve d’enfance”, nous confie ce Bruxellois installé au Maroc depuis près de deux décennies. Dans sa Belgique natale, il se forme rapidement au secourisme et, dès 18 ans, est volontaire dans les services de secours de l’agglomération bruxelloise. Il obtient ensuite une licence en aide médicale d’urgence. Diplômes et formations en poche, il devient l’un des plus jeunes officiers dans l’organisation des secours sur le territoire belge. Il participe à la réalisation de plans de catastrophes communaux, afin de (se) préparer au pire. En parallèle, il dispense des cours de secourisme à Bruxelles et à Charleroi. “J’adore aider les gens et surtout pouvoir venir en aide aux familles en difficulté. C’est comme ça”, commente-t-il en évoquant son parcours….