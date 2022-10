Sony Electronics étoffe sa gamme «Cinema Line» en lançant la FX30, une toute nouvelle caméra Super 35 4K ultra-innovante

Sony vient d’annoncer le lancement d’un tout nouveau produit qui vient compléter sa prestigieuse gamme «Cinema Line»: il s’agit de la FX30 (modèle ILME-FX30), une caméra de cinéma ultra compacte de type Super 35 4K, qui est dotée de nombreuses fonctionnalités professionnelles de pointe, à l’instar du très innovant Dual Base ISO, mais aussi des modes de prise de vue Log et LUT (Look Up Tables). Cette caméra est en outre proposé à un prix qui défie toute concurrence.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En plus du lancement de la FX30, Sony propose également deux nouvelles cartes mémoire CFexpress Type A – CEA-G320T et CEA-G640T. Toutes deux sont des cartes de grande capacité qui sont capables de fonctionner à très haute vitesse, et ce tant en lecture qu’en écriture.

« La nouvelle caméra FX30 convient parfaitement à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la réalisation de films « , explique Yasufumi Machitani, directeur de la division Imagerie numérique de Sony Electronics Asia Pacific. » Elle présente toutes fonctionnalités professionnelles que l’on ne retrouve que sur les caméras haut de gamme, sauf qu’elle est proposée à un prix qui défie toute concurrence. Cette caméra offre une excellente entrée en matière pour pouvoir expérimenter toute la puissance de notre gamme complète de caméras Cinema Line. »

Qualité cinématographique

Grâce aux nombreux systèmes d’imagerie de pointe qui l’équipent, la FX30 permet aux cinéastes en herbe d’accéder à une expression cinématographique de premier ordre. Cette caméra est dotée d’un tout nouveau capteur APS-C Exmor R™ CMOS de 20,1 mégapixels rétroéclairé (format Super 35), en plus d’une double base ISO (800/2500) qui donne accès à une très haute sensibilité, en plus d’un très faible bruit et d’une latitude de 14+ stops.

La fonction ILME-FX30 est, quant à elle, capable de prendre en charge une très large variété de codecs d’enregistrement vidéo. Elle permet de filmer en 4K Super 35 (16:9) par suréchantillonnage à partir de 6K et jusqu’à 60 images par seconde. L’ILME-FX30B permet également de filmer à des fréquences d’images très élevées, notamment en 4K à 120 images par seconde et en Full HD à hauteur de 240 images par seconde! Les deux modes d’enregistrement 16:9 filment en 4:2:2 10 bits, tandis qu’un connecteur HDMI de type A peut être rajouté pour transmettre le contenu filmé à partir du RAW 4K, 16 bits, vers un enregistreur externe.

A l’instar du reste de la gamme Cinema Line, la FX30 est dotée des fameux modes de prise de vue Log (Cine El, Cine El Quick et Flexible ISO avec courbe gamma S-Log3), qui sont très utiles pour obtenir des étalonnages très flexibles. Ces trois modes permettent de filmer en toute aisance, mais en gardant un contrôle permanent sur la LUT. En outre, la FX30 est pourvue d’une large variété de filtres cinématographiques intégrés, à l’instar du S-Cinetone™ de Sony. La caméra dispose en outre de capacités de traitement d’image ultra-avancées grâce à la présence du moteur de traitement BIONZ XR qui délivre des dégradés naturels et un effet chromatique extrêmement réaliste.

Conçu pour répondre à tous les besoins des créateurs

La FX30 est dotée de l’autofocus le plus rapide et le plus fiable jamais développé par Sony. Les réglages de cette caméra permettent d’ajuster en toute facilité:

– le Real-time Eye AF (pour filmer un humain ou un animal mobile)

– le suivi en temps réel

– les réglages AF détaillés

– l’assistance AFv

La caméra offre en outre un contrôle permanent et idoine sur le sujet filmé grâce à la carte de mise au point qui permet de visualiser facilement la profondeur de champ, et la compensation de respiration. L’appareil photo dispose à son tour d’un système de stabilisation qui est hautement efficace pour les prises de vue en mode actif, et ce grâce à la présence d’un stabilisateur d’image optique à 5 axes qui est intégré au boîtier, en plus du système de synchronisation par code temporel.

La FX30 intègre d’autres caractéristiques qui répondent parfaitement à l’esprit de la gamme Cinema Line :

– Un nouvel écran de menu principal ultra-personnalisable de type liste qui permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées.

– Un nouvel écran de veille vidéo qui permet d’obtenir une vue dégagée sur les sujets traités.

– Des molettes et des boutons entièrement dédiés aux prise de vue vidéo

Et ce n’est pas tout! La FX30 comprend aussi des fonctionnalités supplémentaires qui facilitent le flux de travail créatif, comme par exemple le montage post-production à l’aide de LUT intégrées et de métadonnées EI. A noter que ces métadonnées ne seront disponibles qu’après téléchargement de la dernière version de l’application Catalyst Prepare ou Catalyst Browse de Sony. Un nouveau » plugin Catalyst Prepare » pour Adobe Premiere Pro vient d’ailleurs d’être lancé en août dernier.

Une utilisation facile et un format très compact

Compacte et légère, la FX30 se pare d’un design plat doté de points de fixation filetés, ce qui la rend facile à utiliser lors des prises de vue à main levée, des prises de vue en contre-plongée, du montage sur cardan ou si vous des accessoires sont ajoutés. La FX30 est également dotée d’une poignée de type XLR. Cette dernière peut être facilement utilisée pour capturer des plans en contre-plongée. Elle permet également aux cinéastes de capturer un son très cristallin et limpide, et ce grâce aux nombreuses entrées audio présentes sur le boîtier, parmi lesquelles deux entrées audio XLR et une entrée mini-jack stéréo 3,5 mm pour un enregistrement à 4 canaux. Des microphones externes peuvent être connectés directement à la caméra via sa griffe multi-interface ou sa prise microphone. La FX30 dispose également d’un microphone stéréo interne dédié à l’enregistrement audio.

Les FX30 et FX30B sont équipées de deux emplacements pour cartes mémoire qui peuvent accueillir des cartes CFexpress de type A et des cartes SDXC/SDHC. La FX30 est compatible avec les cartes mémoire CFexpress de grande capacité de type A qui viennent d’être récemment annoncées.

La FX30 peut non seulement se targuer d’offrir des performances très avancées mais également une fiabilité exceptionnelle. Elle est dotée d’une structure de dissipation thermique innovante pour des enregistrements 4K/60p ininterrompus, en plus d’un système d’alimentation très fiable pour les enregistrements prolongés et d’un châssis en alliage de magnésium extrêmement robuste. Une sélection complète d’objectifs à monture E, de microphones haute performance et d’autres composants essentiels sont disponibles et offrent aux créateurs des systèmes extraordinairement flexibles pour un large éventail de besoins créatifs.

Prix Sony Future Filmmaker

La toute nouvelle caméra FX30 est le choix idéal pour les cinéastes qui travaillent activement ou qui envisagent de participer aux Sony Future Filmmaker Awards, le nouveau concours annuel de Sony qui récompense les meilleurs courts métrages. Sponsorisés par Sony, les Future Filmmaker Awards sont un concours qui est ouvert gratuitement aux talents créatifs. Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur www.sonyfuturefilmmakerawards.com/

Disponibilité

Les nouvelles caméras FX30 et FX30B seront disponibles courant octobre dans différents pays de la région Asie-Pacifique.

La FX30 est commercialisée avec ou sans la poignée XLR.

Une vidéo sur la nouvelle FX30 peut être visionnée ici. Pour des informations plus détaillées sur ce produit phare, veuillez cliquer sur: https://www.sony-asia.com/electronics/professional-video-cameras/ilme-fx30.

La FX30 est également compatible avec la dernière version du Camera Remote SDK (Version 1.06), un kit de développement de logiciels qui permet de commander et de modifier la configuration à distance.

Cartes mémoire CFexpress de type A : CEA-G320T et CEA-G640T

La carte mémoire CFexpress Type A compacte et à haute performance CEA-G320T sera commercialisée courant octobre, tandis que la carte mémoire CFexpress Type A CEA-G640Txv sera disponible en décembre dans plusieurs pays de la région Asie-Pacifique. En plus des cartes 80 Go et 160 Go, des cartes de plus grande capacité (320 Go et 640 Go) viendront bientôt compléter cette série.

Ces cartes de grande capacité délivrent des performances de premier ordre avec une vitesse d’écriture maximale de 700 Mo/s et une garantie de performance vidéo « VPG400 » pouvant allant jusqu’à 400 Mo/s et permettant de filmer des vidéos 4K 120p à haut débit.

Ces nouvelles cartes ont toutes obtenu la certification TOUGH, ce qui signifie qu’elles sont certifiées étanches à l’eau et à la poussière (IP57) et suffisamment robustes pour permettre des prises de vue stables à long terme au sein de divers environnements.

Pour plus d’informations sur ces produits, veuillez cliquer sur :

– CEA-G320T

– CEA-G640T

A partir des deux liens suivants www.sonycine.com et https://alphauniverse.sony-asia.com/, vous pourrez accéder à des témoignages et à des contenus extrêmement passionnants qui ont été réalisés et tournés avec une FX30 et une FX30B, mais aussi avec d’autres produits d’imagerie de Sony.