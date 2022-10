“Le Petit guide de survie du Dr Aga”: élever ses enfants... et en rire

Deux figures mythiques du magazine ELLE, Alix Girod de l’Ain à la plume et Soledad Bravi à l’illustration, nous livrent leur regard tendre et bienveillant sur les questions clés de la parentalité (allaitement, ado et écrans, sexualité, charge mentale…).

Ces chroniques drôles et piquantes, mais toujours réalistes, sont un portrait évocateur des familles d’aujourd’hui. Née de l’épuisement maternel de sa jumelle Alix Girod de l’Ain, éleveuse de jeunes depuis 1991 et entrée en rébellion il y a vingt ans contre les injonctions démentes dont on la bombardait, le Dr Aga entendait bien dévouer sa carrière à déculpabiliser les parents.

Car si rire avec ses enfants est une chose, rire de ses enfants en est une autre, qui fait — presque — autant de bien. Alors pourquoi s’en priver ?

«Le Petit Guide De Survie Du Dr Aga - Élever ses enfants de 0 à 28 ans» Girod De L'ain Alix 186 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Le Petit guide de survie du Dr Aga, d’Alix Girod de l’Ain aux éditions Solar. Commandez ce livre au prix de 186 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60