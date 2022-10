“L’art du pitch” : comment sortir du lot, être écouté, éveiller l'intérêt

Le best-seller international sur le pitch: pitchez tout ce que vous voulez ! Nous faisons tous des pitchs, tous les jours, que ce soit pour vendre une idée à un client, trouver des financements, motiver une équipe sur un projet ou même négocier une augmentation de salaire.

Oren Klaff dévoile ici la méthode qui lui a permis de lever plus de 400 millions de dollars auprès d’investisseurs. S’appuyant sur les dernières avancées des neurosciences, il explique comment le cerveau prend les décisions, réagit à un pitch… et comment il est possible de sortir du lot.

Il détaille ainsi comment éveiller l’attention de votre interlocuteur et proposer quelque chose de nouveau, excitant et positif. Mais aussi la technique des cadres pour prendre le contrôle de l’échange, les 6 étapes d’un bon pitch, la méthode du push/pull, ou comment donner le sentiment à votre interlocuteur qu’il risque de rater une opportunité.

Bref, tous les outils pour éviter de s’enfermer dans une position de demandeur.

