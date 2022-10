Huawei, pionnier dans la photographie mobile

L’émergence de la photographie mobile a démocratisé la photographie. Il fut un temps où la possibilité de prendre de belles photos était réservée aux professionnels, mais aujourd’hui le champ est ouvert à tous. Au cours des deux dernières décennies, la photographie mobile n’a cessé d’évoluer. Huawei a contribué à cette évolution grâce à des investissements considérables en Recherche & Développement. Aujourd’hui, les efforts de Huawei lui ont valu les positions de pionnier et de leader dans le domaine de la photographie mobile grâce à ses innombrables innovations et inventions pour le plus grand bonheur de ses consommateurs, notamment Marocains qui sont passionnés par la photographie.

Huawei a révolutionné la photographie mobile

Les innovations technologiques de Huawei dans la photographie et l’imagerie sont menées par le département Huawei Image TM qui dispose d’un budget conséquent ainsi que des ingénieurs et des experts hautement qualifiés, ce qui a contribué à révolutionner la téléphonie mobile. Il y a quelques années à peine, les appareils photo des smartphones étaient assez rudimentaires et les fabricants proposaient presque le même design et des algorithmes similaires. A l’époque, personne ne s’attendait à ce que les caméras des téléphones rivalisent bientôt avec les caméras professionnelles. Au fil des ans, Huawei a changé cette donne et n’a cessé d’améliorer la photographie mobile et d’introduire des fonctionnalités de pointe, notamment le système à double caméra de la série Huawei P9 (en 2016), le mode de photographie Portrait de la série Huawei P10 (2017), le mode nuit révolutionnaire de la série Huawei P20 (2018), le Periscope Zoom de la série Huawei P30 (2019) et la photographie Ultra-HD de la série Huawei P40 (2020). Ces progrès et innovations technologiques apportés par Huawei ont ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la photographie mobile.

D’une simple netteté à une réalité

Huawei a été pionnier dans plusieurs avancées technologiques liées à la photographie. Le groupe a été l’un des premiers à prêter une attention particulière à la photographie de portrait et le premier à utiliser un objectif ToF. Le Huawei P10 a été le premier téléphone Huawei à intégrer une technologie de reconnaissance faciale 3D précise, qui, combinée à la puce ISP à détection de profondeur intégrée, a permis la collecte d’informations de contour précises lors de la photographie de portrait. Avec le lancement du Huawei P30 Pro, le groupe a été le premier à utiliser une caméra ToF pour mesurer la distance entre la personne et le téléphone. La série Huawei P40 capture de superbes portraits même sur des arrière-plans complexes, grâce à des composants et des couches photosensibles. Le P50 comprend un capteur Super-Spectrum à 10 canaux, XD Optics, un moteur XD Fusion Pro Image et un moteur True Chroma. En capturant avec précision les couleurs et en calculant les paramètres associés, la série Huawei P50 permet à chaque cadre de recréer magnifiquement les couleurs de maquillage, par exemple, et de recréer l’éclat de la peau. Il clarifie avec excellence les différences subtiles entre les couleurs de différents rouges à lèvres. Les images capturées par la photographie de portrait Huawei sont ainsi passées d’une simple netteté à une réalité.

Le meilleur en mode nuit

Huawei a également été le pionnier du mode nuit et a été le premier à appliquer des objectifs dotés de grands capteurs à ses téléphones. Les smartphones Huawei sont désormais dotés des plus grands capteurs et de la plus grande taille de pixel unique du secteur. Huawei a également apporté une modification innovante à la technologie du filtre du capteur. Le Huawei P20 Pro utilisait un capteur de 1/1,7 pouce, le plus grand du marché des smartphones à l’époque. Le buzz qui en a suivi a fait prendre conscience du rôle important que joue un capteur dans un module de caméra. Le Huawei P50 a, de son côté, introduit un concept historique de XD Optics. Son objectif Super-Spectrum est capable de détecter les détails au-delà de la lumière visible, et le processus de photographie informatique XD Fusion Pro offre une excellente expérience de prise de vue dans des conditions de faible luminosité. On peut littéralement dire que cette technologie transcende les frontières physiques en révélant l’invisible, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la photographie mobile.

Autre fait marquant : Huawei a été le premier fournisseur à introduire l’intelligence artificielle (IA) dans la photographie mobile et l’un des premiers fournisseurs à investir dans la photographie numérique. Huawei a été le pionnier de l’utilisation des capacités de l’IA dans les appareils mobiles et a promu l’avancement de la photographie mobile grâce à la technologie de l’IA. Huawei a introduit la photographie IA pour la première fois en 2017 avec la série Mate 10, qui comprenait le Kirin 970, la première puce IA au monde. Depuis, d’autres fabricants de téléphones ont emboîté le pas à Huawei et la photographie IA est devenue une fonctionnalité incontournable.

Le Huawei nova 9 et nova 9 SE : Un concentré d’innovations en imagerie

La famille nova des smartphones Huawei propose pour les consommateurs marocains, notamment les jeunes passionnés par la photographie, un concentré des dernières innovations technologiques de Huawei en téléphonie mobile.

Le Huawei nova 9 propose une nouvelle vision de la photographie grâce à sa caméra Ultra Vision de 50 MP, ainsi qu’à son grand capteur avec matrice de filtres colorés RYYB, pour un apport de lumière 40% plus élevé. Le moteur Huawei XD Fusion Engine permet de traiter rapidement l’énorme quantité d’informations et d’ajouter, à chaque photo, une netteté exceptionnelle au niveau du pixel, de jour comme de nuit. De son côté, le Huawei Nova 9 SE a été équipé d’un système AI Quad Camera de 108MP doté d’un appareil photo principal de 108MP et d’un objectif ultra grand angle de 8MP. Grâce à la présence d’un capteur encore plus grand et d’une technologie d’imagerie avancée intégrée, le Huawei nova 9 SE capture tout ce que voit un œil humain, et ce dans les moindres détails et en très haute résolution. Le fait d’avoir que les images obtenues contiennent autant de pixels vous permet de zoomer trois fois sur la photo sans jamais perdre en qualité.