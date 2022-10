Chkoun Ana – Expression de l’identité du créatif Marocain entre héritage et Modernité

Vernissage de l’exposition « Chkoun Ana ? » La Fondation HIBA et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisent le vernis sage de la résidence artistique Bayt Al Fenn, le 13 Octobre 2022 à 17h00, à la Bibliothèque Nationale du Royaume de Maroc. Bayt Al Fenn est une résidence de création artistique, toutes disciplines confondues : un labo ratoire d’inventivité à thèmes ainsi qu’un véritable lieu d’expérimentation et de création.

L’activité de Bayt Al Fenn s’articule autour de 3 grandes orientations stratégiques :

✔ Pluridisciplinarité artistique : Bayt Al Fenn accueille tous les arts, avec des espaces dédiés et équipés en conséquence pour les arts visuels, le spectacle vivant et la mu sique, dans toutes ses déclinaisons, ainsi que des espaces favorisant l’interdisciplinarité, dans une démarche active de décloisonnement des pratiques.

✔ Une « pépinière artistique » : Incubateur de projets culturels et artistiques, Bayt Al Fenn permet d’accompagner les porteurs de projets artistiques avec un engagement de toute l’équipe, en faveur de la création, de la diffusion, de la sensibilisation et de la formation, et avec la volonté de créer des espaces d’échange et de convivialité favori sant la mutualisation des idées et de leurs réalisations.

✔ Le soutien de Bayt Al Fenn se traduit par des apports en nature et en industrie (pouvant inclure la prise en charge directe de certaines prestations nécessaires à la production). La résidence se conclut par une rencontre entre le public et l’œuvre (concert, spectacle ou exposition) dans sa forme finale ou intermédiaire. Elle s’inscrit dans une démarche au-delà des murs de Bayt Al Fenn, les projets artistiques réalisés étant recommandés au réseau des acteurs de la diffusion artistique (salles, festivals…) avec un objectif : que l’œuvre créée à Bayt Al Fenn puisse être exploitée le mieux possible et rencontrer le plus large public.

Cette année l’édition est organisée autour de la thématique « Chkoun Ana – Expression de l’identité du créatif Marocain entre héritage et Modernité »

Dans le cadre de la résidence Bayt Al Fenn 2022, chaque artiste a pu à travers son art exprimer son identité propre et sa vision unique de l’identité Marocaine. Chacun et chacune a la liberté de partager avec le public, une histoire, et un ADN. Le résultat de la convergence de ces œuvres répondra à la question CHKOUN ANA.

Le vernissage organisé à la Bibliothèque Nationale sera l’occasion de découvrir l’identité de notre collectif de jeunes artistes, ainsi que célébrer la culmination d’un projet ambitieux et inédit.