WAAW Heritage Series : La nouvelle collection de parfums Swiss Arabian

Swiss Arabian a lancé la WAAW Heritage Series, une nouvelle collection de parfums exquis, au printemps 2022. La série « Heritage » est la deuxième génération de la collection WAAW » ﻭ » – qui est connue sous le nom de lettre d’unité et est utilisée dans la langue arabe pour joindre, lier et unir deux mots.

Huit parfums portent le nom des ingrédients classiques les plus recherchés : oud, ambre, musc et rose. Ces composantes sont considérées comme un héritage des parfums orientaux, mais sont également largement utilisés et appréciés dans les pays occidentaux.

L’exquise nouvelle série WAAW Heritage se compose de huit parfums nommés d’après des ingrédients traditionnels intemporels qui sont symboliques de la région et unissent le monde de la parfumerie. Il comprend trois parfums de oud, deux parfums ambrés, deux compositions musquées et un parfum célébrant la beauté intemporelle de la rose.

Ces thèmes de parfum sont considérés comme l’héritage de la parfumerie orientale mais sont également largement utilisés dans la parfumerie occidentale.

Les parfums se distinguent par des chiffres, 01, 07 et 74, qui ont leur propre signification. Swiss Arabian a été la première entreprise de fabrication de parfums aux Émirats arabes unis, d’où le 01. Le nombre 07 symbolise les sept Émirats au sein des Émirats arabes unis. Et le chiffre 74 nous rappelle que Swiss Arabian a été fondée en 1974.

SWISS ARABIAN FÊTE SES 10 ANS AU MAROC !

Swiss Arabian Maroc fête ses 10 ans cette année ! Présente au Maroc depuis 2012 avec une implantation de 23 boutiques sur les grandes villes du royaume notamment Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, El Jadida, Tanger et une forte présence digitale avec son site e-commerce www.swissarabian.ma, la marque s’installe dans vos maisons avec une combinaison parfaite de parfums et de senteurs, en appliquant un héritage et une expertise technique pour mélanger des ingrédients authentiques d’Orient et d’Occident.

Lors de la célébration de son anniversaire le 22.09.2022 à Casablanca, la belle maison de parfums et senteurs Swiss Arabian a mis en lumière sa superbe édition Heritage Series pour les amoureuses et les amoureux des fragrances de Oud, Musk, Ambre ou Rose. Nous avons ainsi découvert lors de la soirée de découverte une collection unique de senteurs exceptionnelles autour d’une thématique très glamour avec comme élément central la rose rouge.

L’HISTOIRE DE SWISS ARABIAN

La marque de parfums SWISS ARABIAN des Émirats arabes unis a été fondée en 1974. Elle est connue pour combiner les traditions de la parfumerie arabe avec les technologies occidentales, et cette décision importante a fait de cette société l’un des leaders du marché des parfums dans la région du Moyen-Orient.

8 PARFUMS, 8 FRAGRANCES UNIQUES…

OUD 01

Un parfum luxueux qui commence son voyage avec des framboises douces et juteuses et des feuilles de violette verte. Une touche sensuelle de cumin épicé rencontre la cardamome, vous réchauffant jusqu’au cœur parfumé de somptueuse rose turque et de muguet. Une poussée sensuelle d’ambre doré se confond avec du cuir terreux, et chaque vague du sillage vibre au rythme du cœur battant d’un oud précieux et chéri.

Notes de tête : Framboise, feuille de violette et cumin

Notes de cœur : Rose de Turquie, cardamome et muguet

Notes de fond : Ambre, Cuir et Oud

OUD 07

Un oud gourmand qui déclare haut et fort son luxe et laisse une traînée de compliments derrière vous. Le précieux safran doré, très apprécié dans de nombreux pays, se révèle dans le parfum avec la rose épanouie parfaite. Couche après couche, le parfum s’enrichit, ajoutant de la profondeur et de la splendeur à mesure que l’oud rencontre le bois d’Akigala, adouci par une touche alléchante de praliné gourmand séduisant. L’ambre blanc pur crée un pont élégant entre la vanille chaude et le musc durable, en couches et captivant.

Notes de tête : Safran et Rose

Notes de cœur : Praline, bois d’akigala, ambre blanc et oud

Notes de fond : Vanille et Musc

OUD 74

Seules les huiles de oud les plus fines et les plus précieuses, de l’Inde à la Malaisie, ont été sélectionnées pour ce parfum luxueux. OUD 74 s’ouvre sur un précieux oud indien, avant de se fondre dans un oud malais terreux. Le cœur du parfum est une aura de chaleur dorée riche, puis adoucie par la douceur de l’ambre doré multicouche, apportant luxe et splendeur. OUD 74 est un parfum haut de gamme polyvalent adapté à toutes les saisons.

Note de tête : Oud indien

Notes de cœur : Oud indien et oud malais

Notes de fond : Oud indien, notes ambrées et sucrées

AMBRE 01

Ce parfum vous enveloppe comme un chaud manteau doré, scintillant de plis soyeux d’ambre précieux. AMBER 01 s’ouvre sur des notes lumineuses de mandarine fraîche, apprivoisées par la chaleur du poivre noir. Une explosion lumineuse de notes florales orne son cœur de rose, de jasmin et de somptueux Cashmeran. Alors que les pétales de fleurs chantent leurs parfums vers le ciel doré, le soleil chaud se couche sur ce parfum exquis. Le patchouli et le cèdre entourent le soleil couchant d’un puissant accord terreux-boisé, tandis qu’un pont chaud d’ambre et de vanille vous transporte dans un coucher de soleil d’or fondu.

Notes de tête : mandarine et poivre noir

Notes de coeur : rose, jasmin et cachemire

Notes de fond : patchouli, cèdre, ambre et vanille

AMBRE 07

Une fragrance gourmande séduisante et gourmande enrobée d’opulence dorée. Avec un mélange irrésistible de cannelle, de dattes et d’ambre doré, AMBRE 07 est un délice pour tous les sens. La tentation vous entraîne dans un cœur plein de roses veloutées, de fleurs d’ylang-ylang et de l’élégance d’un iris sophistiqué. Une brise chaude rapproche la délicieuse vanille, tandis que la douceur du bois de santal rehausse la finale confiante de l’encens et du patchouli.

Notes de tête : cannelle, dattes et ambre

Notes de cœur : rose, ylang-ylang et iris

Notes de fond : vanille, bois de santal, encens et patchouli

MUSC 01

Un parfum luxueux pour les connaisseurs de parfums musqués, avec l’éclat et la fraîcheur uniques de la résine d’élémi. Les notes de tête séduisantes sont sucrées et épicées avec du poivre rose vibrant et dynamisées par la bergamote pétillante. Des bourgeons fleuris de fleur d’oranger et de lys tombent en cascade dans le cœur parfumé. Le musc sensuel tisse sa magie dans une base irrésistible de fève tonka, de musc, de vanille dorée et de bois de santal crémeux.

Notes de tête : bergamote, poivre rose et élémi

Notes de coeur : Fleur d’oranger, Lys et Musc

Notes de fond : Fève Tonka, Musc, Vanille et Bois de Santal

MUSC 07

Des muscs profonds et sensuels sont superposés à une explosion luxueuse de fruits appétissants, tandis que la grenade juteuse et le cassis ajoutent leurs notes d’opulence sucrée. Les baies sucrées se fondent délicieusement dans un bouquet captivant de notes florales, tandis que la rose et le muguet occupent le devant de la scène. Les muscs sont associés au patchouli pour une finition séduisante qui laisse une signature mémorable dans votre sillage.

Notes de tête : Grenade et cassis

Notes de coeur : Rose et Muguet

Notes de fond : Patchouli et musc

ROSE 01

Une fantaisie florale qui vous emmène dans un jardin mythique digne de la plus belle des déesses. La bergamote vivifiante et le doux piquant des grains de poivre rose vous invitent à vous rapprocher de l’appétissant litchi. Des roses majestueuses se combinent avec des pivoines roses pour former une couronne de fleurs romantiques qui éblouissent les sens. Une étreinte de vanille dorée et de musc sensuel s’enroule élégamment autour des épaules dans un manteau de cachemire velouté.

Notes de tête : Litchi, bergamote et poivre rose

Notes de cœur : Rose bulgare, pivoine et noix de muscade

Notes de fond : Vanille, Musc et Cashmeran

Les parfums de la série WAAW Heritage sont disponibles sous forme d’Eaux de Parfum de 50 ml sont au prix de 1 290 DHS à l’exception de 0ud74 qui est au prix de 1 390 Dhs.