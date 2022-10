2M promeut les jeunes talents de l’art visuel à travers sa nouvelle émission

Fidèle à sa mission de chaîne de service public, pour le rayonnement de l’art et de la culture au Maroc, 2M annonce le lancement de sa nouvelle émission inédite Dream artist. Il s’agit de la première compétition dédiée totalement à l’art visuel où plusieurs disciplines sont mises en avant comme la photographie, la sculpture, la peinture, le graffiti, l’installation, le digital art et l’art urbain.

Dream artist, œuvre à dénicher des talents marocains et de les accompagner pour une professionnalisation de leur carrière. Pour sa première édition et après le lancement de l’appel à candidatures, l’émission a connu un fort engouement.

« Chez 2M, nous nous sommes toujours donnés pour mission de découvrir et de promouvoir les talents marocains dans différentes disciplines. Avec Dream artist nous avons pour nouvelle ambition de dénicher et célébrer des talents dans la peinture, la sculpture, la photo ou encore le street art. Le domaine des arts visuels trouvera une nouvelle place dans notre grille et en prime-time » déclare Salim Cheikh, Directeur Général de la chaîne de télévision 2M.

Toutes les régions du Maroc sont représentées

L’émission produite par 2M dont la conception et l‘exécution ont été assurées par la société Public Prod, a reçu pas moins de 1.000 candidatures. Plus de 244 profils ont été sélectionnés pour effectuer un casting à l’issue duquel 12 candidats ont été retenus. Tous les âges sont représentés ainsi que les 12 régions du Royaume. Certains suivent leurs cours actuellement aux écoles des Beaux-Arts, d’autres sont autodidactes.

Le jury de la compétition est composé de personnalités reconnues sur la scène artistique marocaine ; Hassan Sefrioui, galeriste, Syham Weigant, commissaire d’exposition, Amine Boushaba, critique d’art, l’artiste Safaa Erruas, et Said Guihia, directeur de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

La compétition s’étale sur 8 primes durant lesquels les candidats devront s’affronter autour d’une thématique choisie en fonction de l’invité d’honneur. A l’issue du dernier prime, un seul candidat sera déclaré vainqueur et remportera un accompagnement personnalisé comprenant des formations ciblées qui lui serviront à la réalisation et à la promotion de son exposition individuelle. L’objectif est de professionnaliser la carrière des candidats est de créer un cadre d’émulation, de partage et d’épanouissement.

La nouvelle émission Dream artist, dont le 2ème prime sera diffusé le lundi 10 octobre en prime time, s’inscrit dans la lignée des concepts inédits à forte valeur ajoutée initiés par la chaîne de télévision 2M, où les valeurs de partage, d’ingéniosité, et de créativité, sont mis à l’honneur. A travers cette émission, 2M confirme son rôle au service de la promotion de l’art et de la culture au Maroc et confirme sa mission d’accompagnement des talents marocains ( Voir la bande d’annonce : https://urlz.fr/jpoS ).