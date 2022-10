Thalafrassek, le concept innovant de Doc Fadwa qui va au-delà de la peau…

Mme Fadwa Maliani est médecin spécialiste en dermatologie esthétique. A travers une riche expérience acquise au fil du temps et plusieurs diplômes universitaires dans différents domaines, de la nutrition au life coaching, Dr Maliani a décidé de mettre à profit ses précieuses connaissances ainsi que sa propre expérience personnelle afin de lancer son propre ‘‘Mouvement’’ connu sous le nom : #Thalafrassek.

Il est important de préciser toutefois que derrière ce concept #Thalafrassek, il existe une expérience humaine par excellence. En effet, en 2020, Doc Fadwa perd un être cher suite à quoi elle décide d’aller de l’avant dans le grand espoir de surmonter sa profonde douleur d’où l’idée de créer la même année cette plateforme qui a aujourd’hui le vent en poupe auprès de la communauté digitale : ‘‘ Concernant #Thalafrassek, il s’agit pour moi d’un mouvement synonyme de resilience. En effet, au dela de prôner un lifestyle sain base sur une bonne alimentation, du sport ce mouvement ce veut également une plateforme d’acceptation, d’encouragement, de partage et de motivation pour soi et envers les autres., explique-t-elle.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

A Casablanca, Dr Maliani exerce ce métier depuis 2008 avec toujours cette ambition d’être à jour des nouveautés d’une médecine en pleine évolution. Sa passion pour tout ce qui concerne de près ou de loin la beauté de la peau, semble n’avoir pas de limites. En effet, à Casablanca également, Dr Maliani a pu à travers le temps doter son cabinet des dernières technologies, notamment les lasers esthétiques qui font fureur en Europe et aux États-Unis.

Comme aussi son amour pour la science ne s’arrête pas en si bon chemin, Dr Fadwa Maliani n’a pas hésité de renforcer ses acquis académiques pour davantage de perfection et d’excellence. En plus en effet de la dermatologie et l’esthétique, Dr Fadwa Maliani décide alors d’ajouter d’autres diplômes

universitaires, notamment la nutrition et la sexologie et dernièrement depuis 3 ans le coaching intuitif. Afin de rajouter au patient, explique Doc Fadwa, une touche spirituelle à la médecine conventionnelle.

‘‘Comme je dis toujours : N’oubliez pas, veillez toujours à Thalafrassek !’’. Parole de Doc Fadwa, une grande passionnée de la beauté et de la peau mais surtout de l’humain avec un H.