Les Impériales 2022 : Influencia reçoit le prix de la meilleure campagne d’influence

L’agence Influencia, 1ère Agence 100% dédiée au conseil en Marketing d’influence au Maroc, vient d’être primée « meilleure campagne d’influence », lors de la 5ème édition des Impériales, tenue récemment à Casablanca. Un événement d’envergure qui récompense les professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital au Maroc.

En effet, il s’agit de la dernière campagne estivale lancée par Coca-Cola sous le nom de « Berred Sayfek », et menée par Influencia, faisant appel à de grands influenceurs et artistes du Royaume : Manal Benchlikha, Rabii Skalli, Ahlam Zaimi, Fatima Zahra El Ibrahimi, Safia Tazi, Salwa Anlouf, Omar El Mekkaoui, Meryem Asouab et Taha Essou qui a tourné un vlog “Behind the scenes”.

Cette campagne a battu des records avec plus de 50 millions de vues sur l’ensemble des réseaux sociaux depuis son lancement en 2021 et ce, grâce à une stratégie 100% créative menée par Influencia, qui a été le chef d’orchestre de cette action, mobilisant tous les canaux numériques pour faire de cette opération un vrai succès.

Notons que Influencia est la première agence à recevoir l’étoile de la meilleure campagne d’influence, preuve de la performance de ses stratégies et outils qui assurent le meilleur impact.

Influencia a également remporté le prix de la « Meilleure campagne d’influence », lors des Impériales 2019, grâce à la bonne performance de sa campagne avec la marque Pantene.