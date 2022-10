Record d’affluence et succès populaire pour le retour de MOGA à Essaouira

Nous sommes heureux du succès sans précédent du festival avec non seulement un record d’affluence avec plus de 12,000 festivaliers sur les 5 jours mais également un public varié venu de différents horizons et des quatre coins du monde. MOGA a réussi son grand retour sur ses terres natales avec des feedbacks des plus positifs de la part des festivaliers qui saluent l’ambiance, la programmation, l’organisation et la sécurité grâce au soutien des autorités locales. “Nous sommes très heureux d’avoir été à la hauteur des attentes des marocains après ces 2 ans d’absence. Nous pouvions sentir leur énergie et leurs ondes positives. Tous les DJs ont adoré jouer devant ce public. Tout le monde a vécu un moment spécial qui marquera à jamais l’histoire du festival. Moulay Abdeslam Alaoui, cofondateur et programmateur.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

“Je tenais à vous féliciter pour la réussite de cette édition. Tout le monde était content. Commerçant locaux, touristes, festivaliers et mouettes tiraient leurs plus beaux sourires ces derniers jours, et je ne peux que me réjouir d’avoir participé à un projet ayant fait vibrer une ville entière !” Moon.Wav, artiste au programme 2022.

La mise en avant du Maroc et de la ville d’Essaouira classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO auprès d’un public de plus en plus international (en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme) était au cœur de cette édition. “C’est un projet qui nous tient à cœur depuis la création de MOGA en 2016. Nous avions toujours collaboré avec les acteurs locaux pour faire vivre toute la ville au rythme de MOGA mais cette année nous avons pris un tournant avec la mise en place d’un vrai programme OFF. Une trentaine d’activités gratuites ou payantes étaient proposées dans différents lieux et établissements Souiri: mise à disposition de planches de surf par les surf school d’Essaouira, workshops, exposition photo par des artistes locaux, soirées dans les lieux branchés de la ville, cours de cuisines… mais aussi pour la première fois un concert à la Sqala dans les décors de Games of Thrones” Matthieu Corosine, co-fondateur de MOGA.

La culture marocaine est également mise en exergue au travers de la création originale MOGA qui chaque année combine un artiste international et un artiste marocain qui se retrouvent en studio quelques jours avant le festival pour créer une production originale qui sera ensuite jouée live. Cette année le pont s’est naturellement fait entre le Portugal et le Maroc les deux pays d’adoption de MOGA. A Caparica pour l’édition portugaise début juin c’est DAOX dj/producteur marocain et co-fondateur de MOGA qui s’était associé à l’artiste portugais Hugo Osga. A Essaouira se sont le DJ/producteur portugais Moullinex, Maalem Khalid Sansi artiste gnaouie de Casablanca et Lala Tamar vocaliste israélo marocaine qui ont intégré les studios. Leur performance live samedi 01 octobre a été l’un des temps forts du festival. Les deux créations originales seront disponibles prochainement sur la plateforme plateforme française dédiée aux NFT musicaux: Pianity.

La mixité musicale a été salué par le public avec pour le programme IN au Sofitel 5 scènes aux couleurs musicales variées: des vinyles de funk arabes de Habibi Funk aux beats analogiques de Soichi Terada, aux compositions électroniques minimalistes de Jan Blomqvist ou encore aux productions d’inspirations africaines, arabes, gnaouis ou encore berbères de Mr ID.

MOGA en chiffres:

12 000 festivaliers sur les 5 jours (1300 personnes ont participé aux événements du programme OFF et plus de 10 000 personnes sur les 3 jours du IN au Sofitel (dont le samedi sold out).

90 djs (IN & OFF) dont 53 marocains

80% de festivaliers marocains et 20% étrangers venus de France, UK, Portugal, Canada, USA, Belgique, Allemagne, Espagne…

47% de femmes dans le public

Du yoga, de la méditation, du sound healing ou encore des talks dans la nouvelle zone chill du Sofitel

30 activités au programme du OFF et 25 lieux et entreprises partenaires

400 personnes employées par le festival dont une équipe de production de 100 personnes et 200 agents de sécurité.

Merci aux 90 artistes!

Abel Ray – Achil – Acid Arab (dj set) – Adam Dirk’heim – Ahm Red – Alexa Kruger – Alyssa & Gia – Anass – Astral Wayne – Atlassi – Axis – Ayyu – Bel Âge – Bloko – Blossom Doudou b2b Slim Peace – CC:DISCO! – Chaou.B – Cosmicsou – DAOX – Dat Palm Tree – Del Amico – Diass – Disco Atlas – DJ Python – DJ Tennis – DJ Vibe – Dj Yab – Foxy from Space – Francesco Del Garda – Fred Sourire – Funktonio – Guedra Guedra (dj set) – Habibi Funk – Hassan – Heykleyz – Hisham – Hyde – Irenee S – Jakaw – Jan Blomqvist – Jimi Jules – John Talabot – Kawtar Sadik (live) – Khalid Sansi – Kich – Ladygoule – Lala Tamar – Layone – Le Hutin – Lee Burridge – MAËL – Maou – Meibi – Monile – Moon.wav – Moullinex – Mr Id – Nathabes – Nawfal – Nomads – O S E N S – Oddity – Ojoo Gyal – Parallelle (hybrid) – Petre Inspirescu – Philippe J Fry – Polo&Pan (dj set) – Rain – Rammö – Req Teq – Retro Cassetta – Rui Vargas – S/_ash – Saib. – Sassy J – Sébastien Léger – Shimon – Simo Jettou – Soichi Terada (live) – Sonja Moonear – Soufwax – Sound of Mint – Sweethis – Timinu – Vlada – Yahya (live) – Yann Garcia – Yaya – You Shtak!