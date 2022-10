Eric Asmar : “Le crowdfunding, c’est un retour sur investissement accessible à tous”

Q ue représente le crowdfunding au Maroc ?

Le crowdfunding, c’est aujourd’hui 2 millions de dirhams par an. D’après notre dernier baromètre du crowdfunding marocain (publié par Happy Smala en partenariat avec l’ESSEC Afrique et l’In-LAB Africa), 3,7 millions de dirhams ont été investis dans 171 projets entre 2019 et 2021. C’est presque le double comparé à notre précédente étude, qui avait comptabilisé 2 millions de dirhams.

Quelle est la typologie des porteurs de projets ?

Pour l’instant, la majorité des porteurs sont des particuliers. Ils sont plus de 60%. Les associations représentent la deuxième catégorie de porteurs de…