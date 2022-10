Une nouvelle ére pour MASERATI auMAROC

Auto Hall Luxury Motors célèbre son lancement en tant qu’importateur et distributeur officiel de Maserati à Casablanca, au Maroc, lors d’un événement exclusif organisé à la Villa Albert Planque.

L’événement, marquant une nouvelle ère pour Maserati au Maroc, a réuni des invités et des clients de la marque, des médias ainsi que M. Abdelaziz Maalmi, Directeur Général d’Auto Hall Luxury Motors et M. Hamdy Elshantoury, Directeur Général de Maserati Moyen-Orient et Afrique.

La gamme de produits Maserati est aujourd’hui plus solide et complète que jamais. En plus des icônes de l’élégance italienne Ghibli, Quattroporte et Levante, également équipées d’un moteur à hybridation légère, le tout nouveau SUV Grecale a récemment été lancé et a fait ses premiers pas dans la région MEA lors de cet événement.

Le modèle dispose de 3 versions: GT, Modena (hybridation légère) et Trofeo équipée d’un moteur V6 essence. La version entièrement électrique a déjà été annoncée et arrivera l’année prochaine.

Véritable « gamme dans la gamme », la Maserati Grecale, dont les premiers arrivages seront réceptionnés à partir de décembre 2022, rend le quotidien exceptionnel. Un SUV à conduire à tout moment, n’importe où, pour transformer chaque voyage en une expérience extraordinaire

Les supersportives MC20 et MC20 Cielo suscitent un grand intérêt. La première Maserati entièrement électrique sera la Granturismo, qui sera également produite et équipée du moteur V6 Nettuno. Tous les modèles Maserati seront déclinés en version 100 % électrique d’ici 2025. D’ici 2030, toute la gamme Maserati sera entièrement électrique.