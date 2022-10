Mères et enfants célèbrent la joie du Mawlid avec DeFacto 

La marque de mode mondiale DeFacto partage l’enthousiasme des familles avec des créations spécialement préparées pour les mamans et leurs enfants pour célébrer Al Mawlid Annabaoui. en ce jour sacré, les mamans à la recherche de vêtements de qualité, confortables et élégants pour elles et leurs enfants trouveront leur bonheur dans les magasins DeFacto

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

À l’occasion de la célébration d’Al Mawlid Annabaoui les 7, 8 et 9 octobre, la marque de mode mondiale DeFacto a préparé des modèles spéciaux pour les mères et leurs enfants afin d’avoir un style élégant et confortable à la fois lors du Mawlid Annabaoui et pour d’autres occasions spéciales.

Les designs disponibles dans les magasins DeFacto à travers le Maroc sont d’un style élégant et dynamique pour les mamans et leurs enfants. Chemises, pulls, vestes et nœuds papillon aux tons bleus et terre, très adaptés à l’esprit de l’automne, sublimeront le style des garçons ; tandis que les chaussettes colorées et les chaussures plates assorties aux robes à manches longues, aux tops à volants et aux pulls design donneront aux filles une élégance adorable en ce jour de fête. De plus, le t-shirt en coton à cœurs et la jupe en tulle rose au design des plus stylés, seront le duo préféré des filles.

Pour le Mawlid, DeFacto se soucie autant de l’élégance des mères que de celle des enfants. Les chemises à manches longues en popeline sont associées à des pantalons en tissu, tandis que les tuniques décontractées s’accordent avec tous les styles. Les robes longues à motifs sont le choix évident pour une journée élégante avec des talons, et les chemises en flanelle en tissu épais combiné avec du denim mettent l’accent sur le confort. Des écharpes aux couleurs pastel complètent toutes les combinaisons.