Société Générale Maroc, Partenaire de la 9ème édition de la conférence Devoxx 

Banque universelle plaçant l’innovation et la transformation digitale au cœur de sa proposition de valeur, Société Générale Maroc s’associe à la 9ème édition de la conférence Devoxx, la plus importante rencontre dédiée aux NTIC en Afrique et au Moyen-Orient.

Partenaire de cet événement international organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Société Générale Maroc apporte à cette occasion sa contribution et son expertise en tant que banque ayant concrétisé d’importantes avancées dans le cadre de sa transformation digitale, initiée il y a quelques années dans le cadre du plan ‘’Avenir 19-23’’, et consolidée il y a quelques mois par le lancement de l’ambitieuse stratégie ‘’Jossour 25’’ dont l’un des axes majeurs vise à accélérer les investissements en capital humain ainsi que la transformation IT & digitale de la banque, avec pour ambition de transformer Société Générale Maroc en opérateur technologique agile, orienté client.

La participation de Société Générale Maroc à cette nouvelle édition de Devoxx Maroc, grand-messe technologique qui prône l’innovation et le partage d’expertise entre des développeurs issus du monde entier, reflète les ambitions de la banque ainsi que son positionnement en tant que pôle d’excellence sur les compétences digitales.

En plaçant l’innovation, le renforcement des compétences et la quête d’excellence au cœur de sa démarche, Société Générale Maroc ambitionne de contribuer au développement d’un vivier national de talents IT, en phase avec l’élan national visant à positionner le Maroc en tant que pôle d’expertise sur un certain nombre de métiers mondiaux, notamment dans le digital.

L’accélération de la transformation digitale au sein de Société Générale Maroc, dans le cadre de la stratégie ‘’Jossour 25’’, se traduit par de nombreux chantiers ambitieux destinés notamment à moderniser les infrastructures IT de la banque, sécuriser les flux de données, et offrir aux clients une gamme de services à forte valeur ajoutée grâce à l’exploitation de la big data, l’intelligence artificielle, et la conception de parcours-client digitaux fluides et simplifiés, en réponse à l’évolution des comportements et usages observée depuis l’apparition de la pandémie.

Cette dynamique de transformation ambitieuse et avant-gardiste a déjà donné jour à de véritables innovations qui ont positionné Société Générale Maroc en tant que précurseur des services bancaires digitaux au Maroc, à l’instar du lancement de SoGé, la première banque 100% en ligne du Royaume, et de SoGé Ado, sa déclinaison dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans.