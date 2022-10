Nespresso Maroc lance son Application Mobile 

Découvrir l’univers de Nespresso à partir de son Smartphone ou de sa tablette est dorénavant possible. En effet, Nespresso a lancé son application mobile. Simple et gratuite, elle est désormais disponible en téléchargement (sur App store et Google Play) pour les clients marocains.

L’application Nespresso permet au client d’acheter des capsules de café, des machines et des accessoires depuis chez lui ou partout ailleurs à partir de son appareil mobile.

Justement, à travers un accès simple et rapide à son compte, l’utilisateur peut effectuer ses achats, choisir son mode paiement : paiement à la livraison ou en toute sécurité sur l’application, mais aussi consulter l’historique de ses commandes.

PASSEZ UNE COMMANDE OÙ QUE VOUS SOYEZ : En quelques étapes simples, vous pouvez commander vos cafés Nespresso, des machines et des accessoires…

SOYEZ AU COURANT DE L’ACTUALITÉ ET DES OFFRES SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR VOUS : Tenez-vous au courant des dernières nouvelles (lancement d’éditions limitées, nouvelles machines Nespresso, promotions et plus encore).

TROUVER DES BOUTIQUES À PROXIMITÉ : Découvrez les boutiques Nespresso les plus proches, où que vous soyez.