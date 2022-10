La Centrale Automobile Chérifienne et l’Association Bahri s’unissent au nom de l’environnement

Après le succès d’une première campagne lancée en 2019, la Centrale Automobile Chérifienne, à travers sa marque ŠKODA s’allie de nouveau à l’Association Bahri pour nettoyer la plage Madame Choual à Ain Diab, Casablanca.

Organisée le 1er Octobre 2022, l’initiative a contribué à assainir un littoral en proie à la pollution et à l’amoncellement des déchets.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Comme en 2019, l’opération a impliqué aussi bien les collaborateurs et partenaires de la Centrale Automobile Chérifienne que les membres de leurs familles. Jeunes et moins jeunes ont ainsi œuvré main dans la main et en toute convivialité à nettoyer l’un des sites naturels les plus fréquentés de la ville.

Le groupe et la marque placent la préservation de l’environnement au cœur de leurs préoccupations sociales, grâce notamment à la stratégie Green, axée sur la plantation d’un arbre à chaque véhicule vendu par la marque ŠKODA.

Il suffit d’un geste pour prendre soin de notre planète…