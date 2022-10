IKEA célèbre L'extraordinaire dans l’ordinaire

Inspirée par la vision de créer une meilleure vie quotidienne pour tous, IKEA a commencé cette année par célébrer le meilleur de la vie : le quotidien. Il s’agit de célébrer les moments ordinaires à la maison qui créent des souvenirs extraordinaires.

Lors d’un événement tenu à IKEA Zenata, IKEA a lancé le mouvement «L’extraordinaire dans l’ordinaire». L’événement a connu la participation de Elisa Albendea, Directrice marketing et de la communication de IKEA Al Homaizi pour le Koweït, la Jordanie et le Maroc, accompagnée de l’équipe de direction. Prenant la parole, Mme. Albendea a partagé avec nous cette nouvelle passionnante :

«Au cours des deux dernières années, nous avons passé plus de temps à la maison avec nos familles. Nous avons appris à réaménager nos maisons pour plusieurs activités, notamment le travail à domicile, tout en s’occupant de nos familles et de nos enfants. Nous avons surmonté, ensemble, de nombreux défis et nous reconnaissons plus que jamais l’importance de nos maisons».

«Cette année, nous voulons apporter de la joie et du bonheur aux gens. Nous voulons partager une énergie positive autour de nous, nous voulons rendre cette année extraordinaire pour tout le monde avec le mouvement L’extraordinaire dans l’ordinaire. Ce mouvement a été initié pour aider chacun de nous à avoir une vie meilleure. Ça commence ici et maintenant. Que vous travailliez avec nous ou non, que vous nous rendiez visite ou non, que vous ayez déjà acheté nos produits ou non, il y aura toujours quelque chose pour vous dans ce mouvement qui a été créé pour vous».

«Nous avons la conviction que la Maison est l’endroit le plus important au monde. En créant une vie meilleure à la maison, nous contribuons à une vie meilleure pour tous. Vous êtes celui qui définit ce que signifie «meilleur», et nous sommes là pour vous aider à le concrétiser».

«Pour créer une maison meilleure, nous visitons des milliers de maisons chaque année pour comprendre les nombreux besoins, frustrations et défis de la vie quotidienne. Nous rassemblons toutes ces idées et nous les intégrons dans tout ce que nous faisons, de la conception de notre gamme, à la création de belles solutions d’un excellent rapport qualité-prix que vous connaissez et aimez. Cette expertise et savoir-faire nous rend uniques. Nous souhaitons partager ces connaissances avec tout le monde», a poursuivi Albendea.

«Nous estimons qu’un meilleur chez-soi ne concerne pas principalement l’apparence des objets, mais plutôt le lien que nous partageons avec ces objets dans le quotidien. Une meilleure maison doit toujours être fonctionnelle, elle doit vous apportez du bonheur et bien sûr, elle doit être chaleureuse et doit vous rendre fiers. C’est pourquoi nous lançons ce mouvement avec notre concept de La Maison Fonctionnelle».

«La Maison Fonctionnelle est la première d’une série de solutions que nous lancerons cette année pour vous aider à disposer de la maison dont vous avez toujours rêvé.

Qu’entendons-nous par « La Maison Fonctionnelle »? La Maison Fonctionnelle est basée principalement sur les besoins et les activités que vous et votre famille faites à la maison. Elle doit être accueillante, familiale, confortable, pratique et personnelle. La Maison Fonctionnelle évolue avec vous en s’adaptant aux changements qui se produisent dans votre vie. La Maison Fonctionnelle donne également de la place à vos souvenirs. Nous pensons que La Maison Fonctionnelle est à la portée de tous et que tout le monde peut en faire une réalité», a expliqué Albendea.

Comment pouvons-nous tous en faire alors une réalité ? Par où allons-nous commencer ? Pour commencer à partager tout ce que nous savons, nous avons créé le Magazine IKEA «l’Extraordinaire dans l’ordinaire». Ce magazine a été lancé pour vous aider à rendre votre quotidien non seulement meilleur, mais extraordinaire !

Quel que soit notre style de vie ou la surface de notre maison, nous aspirons à une maison fonctionnelle et nous en avons besoin. Nous avons donc décidé de lui consacrer l’intégralité du premier numéro.

Dans le magazine, vous trouverez de nombreuses inspirations et recommandations pour vous aider à avoir une vie meilleure. Des étapes simples et nécessaires pour aménager n’importe quel espace, à de nombreux conseils et idées pour le rendre véritablement fonctionnel. Ou vous aider à choisir les meilleures couleurs pour avoir la bonne ambiance pour travailler, se détendre ou simplement s’amuser. Vivre une vie plus saine et plus durable est devenu une priorité pour tout le monde. Nous vous aidons, avec des recettes et conseils faciles et pratiques, à mettre en place de petites routines et des gestes au quotidien qui feront une grande différence dans votre journée.

Pour compléter tout cela, nous partageons de bonnes solutions fonctionnelles qui sont uniques et qui vous conviendront. Bien évidemment, ils sont d’un bon rapport qualité-prix et faciles à mettre en œuvre à la maison au besoin.

Mme. Albendea a également annoncé : «Nous publierons plus de magazines où nous exposerons nos différentes solutions pour tous les types de maisons dont rêvent tout le monde».

Avec ce mouvement, nous voulons être plus proches des gens. Nous voulons que tout le monde interagisse avec notre marque d’une manière passionnante et amusante. Nous voulons que les gens soient ravis de chaque contact qu’ils ont avec IKEA, où qu’ils soient, et quand ils le souhaitent.

Pour conclure, Mme. Albendea a souligné le rôle clé que jouent les magasins IKEA dans ce mouvement : «La clé pour que toutes ces belles inspirations et idées deviennent réalité, sont nos points de rencontre avec les clients. C’est ici où tout prend vie. Nous voulons faire de nos magasins des lieux uniques dont tout le monde parle, et où tout le monde découvre des expériences passionnantes dans lesquels ils voudront prendre part. Dans les magasins IKEA, nous organiserons des ateliers, des conférences, des présentations, des concours et des jeux, en vue d’inspirer les gens dans la bonne humeur». Nous aspirons à ce que tout le monde rende visite au magasins IKEA pour profiter de nouvelles expériences.

Vous trouverez tout cela et plus encore sur notre site web IKEA, où vous pouvez également acheter toutes ces solutions utiles pour votre confort à la maison.

Restez à l’écoute et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, ou visitez n’importe quel magasin IKEA pour plus d’informations et de mises à jour sur le mouvement L’Extraordinaire dans l’ordinaire.