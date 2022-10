BANK OF AFRICA digitalise la signature des contrats sur agencedirecte.ma 

Dans la continuité de sa stratégie de digitalisation des produits et services bancaires, BANK OF AFRICA permet désormais à ses futurs clients de réaliser l’ouverture de leur compte à distance sans aucun déplacement en agence en utilisant des technologies à l’avant garde pour l’identification du client et la signature des contrats à distance.

Dans un monde transformé par l’évolution technologique et les usages des consommateurs, BANK OF AFRICA réaffirme son ambition d’être une banque de référence en terme d’innovation digitale et lance une nouvelle version de son site de Banque en Ligne agencedirecte.ma.

Cette nouvelle version offre aux utilisateurs un parcours simple d’ouverture de compte, 100% digital et totalement sécurisé pour réaliser leur ouverture de compte sans passage en agence.

Ainsi, grâce aux technologies innovantes déployées, l’authentification du futur client est possible via la lecture biométrique de sa CIN et la reconnaissance faciale. L’entretien de connaissance du client, traditionnellement effectué en agence, est réalisé par appel vidéo auprès d’un e-conseiller. Quant à la signature des contrats papiers, elle est remplacée par la signature électronique et ce pour permettre de finaliser l’ouverture du compte en ligne. S’ajoute à cela, la possibilité d’être assisté à distance en cas de besoin par l’équipe de l’Agence Directe 6j/7 sur des plages horaires étendus.

A travers l’application Agence Directe, BANK OF AFRICA propose également plusieurs formules exclusives à 0 Dh, regroupant l’essentiel des services bancaires nécessaires, destinés à répondre aux besoins de différents profils (Jeunes, Salariés, Fonctionnaires, Seniors, Marocains Résidents à l’étranger…).

En plus de l’Agence Directe, BANK OF AFRICA propose plusieurs plateformes de banque en ligne : l’application et plateforme BMCE Direct pour l’accès aux comptes et la souscription aux produits et services, l’application Daba Pay pour les opérations de paiement mobile, la plateforme crédit immobilier accessible sur credithabitat.ma, la plateforme crédit à la consommation sur creditdaba.ma et l’application Daba Transfer pour le transfert d’argent de l’Europe vers le Maroc ; permettant de répondre aux nouveaux modes de consommation des clients en quête de mobilité et d’instantanéité dans leurs relations bancaires.

A travers cette nouvelle offre, BANK OF AFRICA confirme encore une fois sa position de banque connectée à son environnement, capable de s’adapter à l’évolution permanente des technologies en offrant à tout instant des solutions sur mesure à l’ensemble des catégories de ses clients.