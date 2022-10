“Tenir ses promesses” de Joe Biden : les réflexions d'un politique qui a souffert

Joe Biden est témoin et acteur de la politique américaine depuis cinquante ans. Avec la franchise et l’esprit qui le caractérisent, il raconte son enfance dans une famille catholique de Pennsylvanie puis dans le Delaware où il a dû surmonter un lourd bégaiement.

Plus passionné par le sport que par les études, il devient avocat, épouse Neilia Hunter et a trois enfants. En 1972, sa femme et sa fille meurent tragiquement dans un accident de voiture. Effondré, Joe Biden continue néanmoins à respecter ses engagements politiques en tant que sénateur tout en prenant soin de ses deux fils. En 1988, il se lance dans la campagne présidentielle. Deux anévrismes cérébraux ont raison de ses espoirs.

Des campagnes haletantes, sa lutte contre les violences faites aux femmes et la ségrégation, ses voyages marquants en ex-Yougoslavie puis en Afghanistan et en Irak ont forgé sa stratégie politique et sa vision du monde. Tenir ses promesses est le fruit des réflexions intimes d’un homme qui a surmonté de nombreux défis. Un vibrant testament.

«Tenir ses promesses» Joe Biden 109 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Tenir ses promesses, de Joe Biden, éditions Pocket. Commandez ce livre au prix de 109 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 0671818460