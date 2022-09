Univers Motors lance le nouveau Honda HR-V de nouvelle génération

Univers Motors, importateur et distributeur exclusif de Honda au Maroc, a dévoilé aujourd’hui la nouvelle génération de son populaire et élégant HR-V, en accord avec l’orientation de la marque Advanced & Sporty de Honda. Le tout nouveau HR-V est doté d’un grand nombre de caractéristiques de sécurité et de technologie avancées, introduites pour la première fois, telles que le toit panoramique à faible émissivité, le mode de diffusion de l’air, les feux de toit LED tactiles et d’autres fonctionnalités.

Le HR-V illustre une icône du style de vie, il est confiant, visuellement agréable et plaisant à conduire, apportant de l’excitation et enrichissant la vie quotidienne. Le HR-V est plus grand que son prédécesseur et dispose d’un empattement plus long, ce qui, combiné aux Magic Seats (sièges magiques), il offre un espace et une utilité de premier ordre pour une escapade aventureuse le week-end.

Style extérieur

Le tout nouveau Honda HR-V présente un design extérieur fort, sportif et expressif, avec une nouvelle calandre audacieuse, un capot plus long et une ligne de toit élancée.

– Phares à LED et phares antibrouillard avant à LED : le Honda HR-V dispose d’une gamme complète de phares à LED avec feux de circulation diurnes (DRL) dans toutes les catégories et des feux antibrouillard avant à LED dans la catégorie EX.

– Grille à mailles pentagonales : le nouveau look audacieux et sportif du Honda HR-V est accentué par une calandre en maille de pentagone à multiples facettes qui lui donne un aspect sculpté et le rend accrocheur.

– Nouveaux feux arrière à diodes électroluminescentes (LED) : le feu central du hayon se diffuse dans les feux latéraux et suit la ligne de ceinture jusqu’aux phares avant, ce qui permet de visualiser instantanément le design jeune du HR-V.

– Toit panoramique à faible émissivité : le toit panoramique à faible émissivité a été conçu pour réduire le rayonnement infrarouge, rendant l’habitacle plus frais pendant les journées les plus chaudes. De plus, les stores arrière peuvent être retirés ou installés en quelques secondes, offrant ainsi un niveau de confort individuel aux passagers arrière.

Parmi les autres caractéristiques notables du nouveau HR-V, citons les essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie, les rétroviseurs rabattables électriquement, les phares antibrouillard arrière, le système Smart Entry avec capteur tactile et le Walk-Away Auto Lock® de série.

Design intérieur premium

L’intérieur spacieux du Honda HR-V donne une impression de SUV solide et haut de gamme, avec des combinaisons contemporaines de tissus, de cuir et de matériaux doux au toucher. Le design intérieur met l’accent sur la visibilité, la facilité d’utilisation et la sensation d’espace. La disposition horizontale du tableau de bord permet de se concentrer sur la route grâce à un écran d’infodivertissement intuitif qui définit un design contemporain. La sensation d’air et d’espace est renforcée par un nouveau système de diffusion d’air qui est l’une des nombreuses nouveautés du HR-V :

– Habitacle spacieux : L’habitacle spacieux peut accueillir cinq occupants avec aisance et offre un intérieur en tissu en finition LX et en cuir en finition EX pour plus de style et de confort.

– Contrôle automatique de la climatisation : Le Honda HR-V dispose d’un système de climatisation automatique à zone unique avec des boutons moletés qui permettent au conducteur et au passager de changer la température de la climatisation et de s’adapter à l’environnement extérieur.

– Le mode de diffusion de l’air (une première chez Honda) : est un système de diffusion de l’air. En sélectionnant ce mode, le flux d’air est dirigé vers des évents en forme de L. Ces évents créent une brise fraîche dans l’habitacle. Un rideau d’air se forme autour des passagers avant et arrière, ce qui empêche la chaleur extérieure de pénétrer et maintient une température fraîche dans l’habitacle.

– Ventilation de la climatisation arrière : Les passagers arrière peuvent profiter d’un confort supplémentaire grâce aux sorties de climatisation arrière qui leur permettent d’apprécier le voyage dans le Honda HR-V.

– Magic Seats (Sièges magiques) et sièges combinés 60:40 : La caractéristique la plus unique du HR-V est la présence des Magic Seats à l’arrière qui, d’un seul geste, transforme l’intérieur modulaire en un espace pour une planche de surf ou même un vélo. Il est possible de basculer les sièges pour obtenir un espace vertical ou de les rabattre à plat dans le plancher en un seul geste, ou encore de choisir la répartition 60:40 pour plus de flexibilité.

– Plafonniers LED tactiles : les plafonniers arrière tactiles sont élégants dans leur conception et leur fonctionnement. Il suffit de toucher l’anneau chromé pour les allumer ou les éteindre.

– Espace de chargement : Le réservoir central et la disposition astucieuse permettent d’assurer différents modes de Magic Seats. Les sièges combinés 60:40 permettent au HR-V d’accueillir facilement deux vélos pliés, une planche de surf et 4-5 valises.

Technologies de sécurité

Fidèle à la longue tradition de Honda en matière d’amélioration de la sécurité, le Honda HR-V présente de nombreux nouveaux systèmes de sécurité active et passive. Certains de ces systèmes de sécurité supplémentaires comprennent :

– Structure de carrosserie ACE™ : La structure de carrosserie Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) du Honda HR-V a été améliorée pour être encore plus compatible avec les véhicules de plus grande taille, avec une meilleure protection des occupants en cas de collision frontale en angle, avec une nouvelle structure de pilier A supérieur, un cadre latéral et une structure de pare-feu inférieur, tous conçus pour acheminer l’énergie du choc autour de l’habitacle.

– Caméra de vision arrière large : La caméra de recul s’anime automatiquement sur l’écran de 8 pouces avec 3 angles de vue.

– Rappel de l’occupant du siège arrière : le rappel de l’occupant du siège arrière, qui avertit le conducteur afin de vérifier le siège arrière lorsque le contact est retiré. Cette fonction est particulièrement utile pour les familles avec des enfants et des animaux de compagnie.

– Contrôle de la descente en pente : Contrôle automatiquement la vitesse entre 0 et 20 km/h lors de la descente de collines.

– Système d’assistance à la stabilité du véhicule (VSA®) avec anti patinage : En cas de survirage ou de sous-virage, le système VSA peut freiner certaines roues et/ou réduire la puissance du moteur pour aider à rétablir la trajectoire prévue.

– 6 Airbags : Le HR-V est équipé de 6 airbags pour assurer une protection et une sécurité maximales des occupants.

Caractéristiques supplémentaires

Des fonctions et des applications de connectivité embarquées intuitives et transparentes introduisent un nouveau niveau de technologie dans le segment des SUV compacts de Honda :

– Affichage audio de 8 pouces : Le Honda HR-V fait ses débuts avec l’affichage audio couleur de 8 pouces. Le nouvel écran tactile présente de grandes icônes faciles à reconnaître et une structure de navigation simplifiée avec des menus intégrés. Les systèmes à écran tactile sont également équipés de série de l’intégration d’Apple CarPlay® et d’Android Auto™.

– Écran d’information du conducteur TFT de 4,2 pouces (DII) avec affichage multi-informations (MID) : Le HR-V est équipé d’un écran d’information du conducteur (DII) de 4,2 pouces TFT haute définition tout en couleur qui affiche une variété d’informations telles que le rappel de siège arrière, la navigation virage par virage, l’économie de carburant, etc., toutes personnalisables à partir du volant et dans le champ de vision du conducteur.

– Ports USB : Le HR-V dispose d’un port USB à l’avant pour la charge et un autre pour l’interface de smartphone. Il dispose également de ports USB à l’arrière (2 ports dans le modèle EX) pour recharger vos téléphones intelligents lors de vos déplacements.

Performance puissante et économe en carburant

Le tout nouveau Honda HR-V offre un moteur de 1,5 L couplé à une transmission à variation continue (CVT) qui est réglé de façon unique pour améliorer la livraison de la puissance, le son du moteur, le raffinement général et les cotes d’économie de carburant.

– Consommation de carburant* : 6.1 L/100KM

– Puissance maximale : 119 ch à 6600 tr/min

– Couple maximal : 145 Nm à 4300 tr/min

*Les chiffres de la consommation de carburant sont basés sur des conditions d’essai standard. Le rendement énergétique réel peut varier en fonction de l’état de la route, du style de conduite et de l’environnement de conduite.

Disponibilité des couleurs et catégories

Le tout nouveau Honda HR-V est disponible en deux versions (LX et EX) pour le marché marocain.