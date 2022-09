Reda Bakkali, CEO du groupe INEOS CYBERFORCE

DELL Technologies, Cisco, Siticom/Devoteam, Shlumberger … Toutes ces entreprises de renom ont contribué à enrichir le parcours professionnel de Reda Bakkali, fondateur du groupe INEOS CYBERFORCE et entrepreneur marocain doté d’une vaste expérience au Maroc, en France et en Afrique de l’Ouest. Voici un bref aperçu sur la carrière prolifique de ce diplômé de l’école de commerce École des Ponts Paris et de l’Université de Wharton.

Manager discret et brillant, Reda Bakkali ne cesse de contribuer à l’accélération de la transformation numérique du Maroc. Et pour cause, Bakkali CEO du groupe INEOS CYBERFORCE, une ESN à valeur ajoutée de solutions Cloud, Cybersécurité, Datacenter et APM desservant l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Au fil des années, Bakkali a réussi à développer une expérience multiculturelle et internationale. C’est un dirigeant dont le modus operandi est foncièrement axé autour des résultats et qui a su démontrer une très grande capacité à atteindre tous les objectifs commerciaux qu’il se fixe.

Avant de créer ses propres entreprises, Bakkali avait auparavant occupé le poste de Directeur Général adjoint de CBI au Maroc. Il avait également été consultant chez Siticom/Devoteam et Schlumberger à Paris. Possédant à son actif pas moins de 25 ans dans le domaine de la gestion des Technologies de l’information et de la cybersécurité, Bakkali possède un sens inné pour la création et la gestion d’entreprises rentables, mais aussi pour la direction du changement et pour l’excellence opérationnelle, et ce même au sein des environnements les plus difficiles.

Bakkali possède également un don très poussé pour la gestion d’équipes diversifiées opérant au sein d’une variété d’industries hautement compétitives, mais aussi de marchés de pointe et d’environnements évoluant rapidement. Bakkali assure l’excellence opérationnelle et l’alignement avec la stratégie de l’entreprise, ce qui se traduit par une croissance à la fois solide, rentable et durable.

Établissant et entretenant des relations de confiance avec tout type d’intervenants (clients, représentants du gouvernement, partenaires, collaborateurs, fournisseurs…), Bakkali axe toutes ses démarches sur l’adoption d’une attitude positive d’auto-développement et sur une volonté sans réserve d’apprendre, d’exceller et de surmonter tous les défis à venir.