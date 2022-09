Profitez au max’ de la rentrée scolaire grâce aux toutes dernières nouveautés audio signées Sony

Les tous derniers produits audio signés Sony promettent d’être les meilleurs compagnons des étudiants aux EAU et ailleurs en cette période de rentrée scolaire. Et pour cause, ces étudiants auront tout le loisir d’opter pour les écouteurs ultra-branchés Sony LinkBuds S, ou encore pour le très innovant casque antibruit Sony WH-1000XM5, ou enfin pour les haut-parleurs ultra-performants Sony Extra Bass.

Chacun de ces produits leur délivrera un son incroyablement immersif. Les LinkBuds S s’appuient sur la technologie des capteurs et du son spatial pour offrir un rendu sonore à la fois amusant et immersif, ce qui est idéal pour eux lorsqu’ils souhaitent écouter leurs cours audiovisuels. Ces écouteurs intègrent en outre la fonction intelligente de contrôle adaptatif du son, laquelle leur permet d’ajuster les paramètres du son ambiant peu importe l’endroit où ils se trouvent. Cette fonction est d’ailleurs idoine pour tous les élèves qui souhaitent bénéficier d’une immersion totale lors de leurs séances audio d’apprentissage.

Les LinkBuds S pèsent à peine 4,8 grammes et arborent une forme qui correspond parfaitement à celle de l’oreille humaine, puisque leur design ergonomique a été pensé pour permettre un ajustement oculaire beaucoup plus stable et nettement plus confortable, permettant ainsi aux étudiants de les utiliser plus longuement pour écouter leurs cours électroniques.

Les LinkBuds S prennent en charge la nouvelle fonction Fast Pair signée Google. Celle-ci permet aux élèves de jumeler leurs écouteurs avec leur appareil Android™ de manière à la fois rapide et facile. La fonction Swift Pair intégrée aux écouteurs leur permet en outre d’être très facilement appairés à un ordinateur portable, à un ordinateur de bureau ou à une tablette Windows 11 ou Windows 10, ce qui garantit une perte de temps minimale lors des journées scolaires extrêmement chargées.

S’exprimant au sujet de ces nouveaux appareils audio de pointe qui sont signés Sony, Jobin Joejoe, Directeur général adjoint de Sony MEA, a déclaré : » Alors que les étudiants retournent sur les bancs d’école, beaucoup d’entre eux sont à l’affût d’appareils qui leur permettront de mieux travailler en classe. Les produits audio de haute qualité de Sony sont des outils parfaits pour leur délivrer des expériences d’écoute encore plus abouties, mais aussi beaucoup plus confortables. De plus, les élèves pourront très facilement passer des séances d’apprentissage en classe, aux séances de divertissement en récréation, bénéficiant ainsi de journées scolaires mieux équilibrées. »

De son côté, le casque antibruit WH-1000XM5 avec ou sans fil de Sony délivre un son haute résolution qui est tout bonnement incroyable. Le WH-1000XM5 opère automatiquement des transitions transparentes et intelligentes entre des environnement calmes ou remplis de bruit, et ce grâce à la fonction Adaptive Sound Control. Et pour cause, un tel système permet d’adapter automatiquement le son à la situation, en identifiant les endroits particulièrement bruyants et en ajustant les paramètres du son ambiant en conséquence. Le WH-1000XM5 est en outre doté d’une impressionnante autonomie de 30 heures, ce qui permet aux étudiants les plus mélomanes d’écouter, pendant des journées entières, leur musique préférée avec un son de qualité supérieure.