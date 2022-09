Plus de 200 000 visiteurs sont attendus pour la13ème édition du salon du cheval

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, a effectué ce mardi 27 septembre 2022 une visite de chantier du Salon du cheval d’El Jadida, pour s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs de l’organisation de la 13e édition du Salon, qui se tiendra du 18 au 23 octobre à El Jadida, sous le thème « Le Cheval facteur du développement territorial ».

A l’issue de sa visite, le Ministre a assuré que l’édition de cette année du Salon du Cheval sera l’occasion de revenir sur l’importance du rôle du cheval en tant que vecteur de développement territorial, mais aussi de souligner une nouvelle fois son importance pour le patrimoine culturel du Royaume. Mohammed Sadiki a également souligné que l’édition 2022 du Salon propose un programme riche et à la hauteur de l’évènement, et qui est décliné en manifestations sportives, mais aussi en conférences, spectacles équestres, épreuves de Tbourida et expositions.

Le Ministre a par la suite rendu hommage aux efforts consentis par l’Association du Salon du Cheval qui est en charge de l’organisation de cette manifestation phare, laquelle accueille chaque année plus de 200.000 visiteurs originaires des différentes régions du Maroc et de l’étranger.

De son côté, El Habib Marzak, Commissaire du Salon, a déclaré : « cette visite de chantier démontre plus que jamais tout l’intérêt que le ministère accorde à cet événement phare qui valorise un aspect important du patrimoine du Royaume, de même qu’elle offre l’occasion de s’assurer de la bonne marche des préparatifs liés à son succès ».

Rappelons que le Salon du Cheval d’El Jadida, qui est organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le glorifie, rouvre ses portes cette année après deux années d’absence en raison de la pandémie mondiale du Covid 19.

Le programme d’animation sera très varié et comprendra plusieurs nouveautés, notamment des activités équestres ludiques, culturelles, artistiques, sportives et récréatives. Ainsi, la compétition de Tbourida accueillera les meilleures Sorbas du Royaume qui s’affronteront pour remporter le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il est à noter que l’édition de cette année verra la participation d’un plus grand nombre de Sorbas en comparaison avec les éditions précédentes.