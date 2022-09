Marjane Holding encourage la culture, réaffirme son soutien au Made In Morocco tout en promouvant le #dimamaghrib à l’occasion de la coupe du monde de football

La création de pièces originales destinées à promouvoir le textile local, à booster la signature de jeunes créateurs marocains et le #dimamaghrib, c’est l’ambition que se fixe Marjane qui joint l’utile au style et développe sa fibre Pop Art via trois collectors.

#Dimamaghrib ou le hashtag le plus partagé dans le Royaume a été à l’origine d’une idée punchy lancée par le groupe Marjane. Couvrant divers objectifs, cette initiative a pour assise l’accord de sourcing signé entre la Holding, le Ministère du commerce et de l’industrie, l’AMITH et la Fenagri.

Engagée à mettre en avant la production textile nationale et le 100% made in Morocco, Marjane a trouvé un moyen d’interpeller ses clients à travers certains de leurs codes de prédilection : L’amour du Maroc, le football et enfin la mode. L’initiative vise également à mettre en valeur l’écosystème du secteur textile marocain reconnu par les plus grandes marques de mode mondiales.

Trois jeunes talents, Ayoub Normal, Yassine Morabite et Kawtar Barraz se sont dévoués à décliner le hashtag chacun à sa manière. Ces designers plein de promesses, originaires d’Agadir, Casablanca et Tanger, ont été invités à conceptualiser la devise au prisme de leurs univers respectifs. Cousus de références à la culture nationale, les motifs arborent en outre des couleurs énergiques résolument dans la tendance.

Marjane Holding qui se lance pour la première fois dans la création de vêtements pop art a veillé à encourager le projet en lui conférant des atouts clés : l’originalité des modèles, le confort du textile et l’accessibilité du prix.

Disponibles dans les 41 hypermarchés du groupe sur l’ensemble du Royaume, les t-shirts seront commercialisés à 99Dhs pièce.

« Nous avons eu envie de créer un vêtement empreint d’un message qui parle à notre fibre nationale, agréable à porter et abordable à l’achat. Les motifs sont intemporels, le tissu résistant. C’est une production 100% marocaine. C’est le genre d’action qui nous parle en tant que collaborateurs de Marjane et citoyens marocains et que nous souhaitons réitérer sous différentes formes » a déclaré Mhamed Chlyeh Directeur Général Délégué de l’enseigne Marjane.

Pionnier de la distribution moderne, Marjane réaffirme non seulement par là son côté transgénérationnel, mais affiche aussi son désir d’investir des domaines inédits en partenariat avec les jeunes du pays. Cette initiative sera aussi la première d’un projet à long-terme visant à encourager les talents marocains et le Made In Morocco.

Les collectors seront disponibles dans les magasins Marjane le 1er octobre 2022.