La Femme et les enfants au cœur de l’Action de la Fondation AZURA

Entreprise citoyenne et solidaire, le Groupe Azura porte, à travers sa Fondation, des projets à caractère éducatif et social, principalement dans les régions où elle est implantée. C’est ainsi que, conformément à ses engagements, la Fondation a noué, depuis sa création en 2015, des partenariats fructueux avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs, pour mettre en place des actions ciblées et répondant à ses 3 piliers d’action : SEMER l’égalité des chances, NOURRIR pour donner accès à l’information et GRANDIR et développer les citoyens de demain.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Rural : Priorité à l’accès aux soins pour les femmes

Améliorer l’accès des populations rurales et notamment aux femmes à des soins de qualité est l’un des chevaux de bataille de la Fondation Azura. Après avoir financé en 2018 la construction et l’aménagement d’une salle d’imagerie médicale au sein de l’hôpital Mokhtar Soussi dans la province de Chtouka Ait Baha, la Fondation renforce son partenariat avec la Province et la délégation régionale du Ministère de la santé en prenant en charge la rénovation et l’équipement d’une maison d’accouchement.

Cette structure sanitaire permettra aux femmes de la région d’être accompagnées tout au long de leur grossesse dans un environnement de qualité. L’objectif est d’assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et des nouveaux nés, et à veiller au déroulement des grossesses dans des conditions sûres, sous étroite surveillance médicale. Pour réaliser la maison d’accouchement de Sidi Bibi, la Fondation Azura a mobilisé un budget d’un million de dirhams (1MDhs).

L’inauguration officielle de la maison de l’accouchement de Sidi Bibi annoncera également le démarrage d’un cycle de formation au profit des équipes déployées sur place. Un panel animé par un gynécologue-obstétricien est programmé dès la mise en service de cette structure à l’adresse des équipes médicales et paramédicales. Des sessions de sensibilisation à des thématiques liées à la maternité, à la santé de la femme et du nouveau-né seront également proposées aux futures bénéficiaires.

Education : un engagement réitéré en faveur d’un enseignement de qualité

La Fondation Azura a mené, depuis sa création, plusieurs actions en faveur de la promotion de l’éducation et de la réussite scolaire des enfants issus des régions les plus reculées, notamment au niveau des zones d’implantation du Groupe. Elle s’était mobilisée pour la réhabilitation et l’équipement d’une école par an. Un engagement qu’elle continue d’honorer aujourd’hui encore, en étroite collaboration avec la délégation provinciale du ministère de l’Education nationale.

Ce programme de partenariat, qui associe également les communes rurales concernées et les associations locales, a déjà permis de financer la mise à niveau de six établissements scolaires. Ces interventions ont permis à plus de 5000 apprenants d’accéder à de meilleures conditions d’éducation et d’apprentissage.

Une enveloppe de 12 millions de dirhams (12MDHS) a été débloquée pour mener à bien la réhabilitation des six écoles, co-financée à parts égales entre la Fondation Azura et son partenaire, Albert Heinj F Foundation.

La Fondation Azura récompensée pour son engagement citoyen

Le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports a rendu un hommage appuyé à l’action solidaire et agissante du Groupe Azura et son engagement citoyen, porté par sa Fondation dans le domaine de l’éducation. Les valeurs de l’entreprise se sont concrétisées, une fois de plus, lors de la crise sanitaire de la Covid-19, période à laquelle la Fondation a déployé un vaste projet informatique, visant à doter des dizaines d’élèves d’outils pour suivre leur apprentissage à distance.

Dans le cadre du même programme, la Fondation a procédé à l’équipement d’une salle multimédia au sein de l’établissement Kouhaiz à Belfaa, dans la province de Chtouka Ait Baha. Deux autres salles de cours similaires sont en cours d’aménagement et l’ensemble des écoles qui seront réhabilitées par la Fondation disposeront de salles multimédias entièrement équipées. Des cours d’informatique, dispensés pour les niveaux 5 et 6 du primaire, confortent l’action de la Fondation Azura, qui s’aligne sur les orientations du ministère visant à intégrer les nouvelles technologies dans le cursus scolaire dès le collège.

Le soutien pérenne et renouvelé de la Fondation à l’écosystème pédagogique local a été récompensé symboliquement par la délivrance d’une attestation de la part du département de tutelle.