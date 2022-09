Kaspersky organise une conférence dédiée à la sécurité numérique des enfants au Maroc

Dans le cadre de son programme international « Safe Kids », Kaspersky, le leader international en matière de sécurité des systèmes d’information, vient de tenir, ce mardi 27 septembre 2022 à l’école Yassamine Californie à Casablanca, une conférence organisée autour de la thématique suivante : « Sécurité numérique des enfants au Maroc ».

Cette rencontre, qui était adressée en premier lieu aux associations de parents d’élèves, mais aussi aux élèves eux-mêmes, à leurs professeurs, à leurs institutions scolaires et aux journalistes, a été animée par un éminent panel d’experts, représentants du Conseil de l’Europe, du CMRPI, à l’initiative de la plateforme Espace Maroc Cyberconfiance, de Kaspersky et d’influenceurs qui représentent la société marocaine. Parmi les intervenants, on pouvait retrouver Mme Janice Richardson, consultante au Conseil de l’Europe, mais aussi Mr Youssef Bentaleb, Président du CMRPI, en plus de Mme Noémie Minster et Victor Martins Fidalgo de Kaspersky et de Mme Douja Belkhayat, influenceuse.

Des échanges autour des risques, idées reçues et bonnes pratiques du numérique.

Alors que les échanges menés par Douja Belkhayat en amont de l’événement avec sa communauté composée en majorité de parents ont indiqué que plus de la moitié d’entre-eux n’avaient jamais abordé les questions du numérique et de la sécurité avec leurs enfants, l’événement fut l’occasion de partager quelques conseils et bonnes pratiques pour rendre la sensibilisation et l’éducation à la cybersécurité ludique, et accessible. Les craintes et les risques liés aux numériques sont variés et les outils peu connus : mois d’un parent sur deux a déjà utilisé un système de contrôle parental, et une étude précédente de Kaspersky et Immersion menée en 2020 a également indiqué que 26% des internautes marocains ne protégeaient pas du tout leurs smartphones et seuls 8% des utilisateurs de smartphones utilisaient des solutions de sécurité. Phishing, harcèlement, exposition à la violence, ransomwares, fuites de données, addiction, doxing, fraudes… tous ces termes ont été abordés et expliqués non pas pour créer un climat de peur mais pour faire prendre conscience de l’existence du risque, de la valeur des données personnelles et de l’importance de la vigilance en matière de numérique.

L’événement fut l’occasion pour les intervenants de pouvoir échanger autour de plusieurs problématiques liées aux jeunes marocains et à leur exposition au numérique (opportunités, risques, addictions, violence, harcèlement…), mais aussi d’en mesurer les impacts et les risques potentiels, et de dresser quelques conseils et pistes de travail pour un Internet plus sûr.

« Chez Kaspersky nous œuvrons depuis maintenant 25 ans pour construire un monde plus sûr. Cela passe aussi par des actions de sensibilisation et d’accompagnement pour des pratiques numériques plus conscientes et responsables. Nous sommes heureux d’avoir pu échanger avec les élèves, les parents et les enseignants et d’avoir partagé différents conseils avec des experts, eux aussi engagés pour un Internet plus sûr au Maroc. Le numérique est source d’opportunités à condition d’en maitriser les risques et d’adopter quelques bonnes pratiques d’hygiène numérique. C’est pourquoi chez Kaspersky nous multiplions les actions et les campagnes dans la construction de l’avenir numérique », a déclaré Noémie Minster, responsable de communication chez Kaspersky.

Après une présentation plutôt académique sous forme de table ronde avec le panel d’expert, s’en est suivie un atelier plus ludique, car adressé aux adolescents, axé sur des questions/réponses autour de leurs usages du numérique.

Des chiffres éloquents du travail qu’il reste à mener.

A noter que cet événement a en outre permis de présenter une étude réalisée par Kaspersky en partenariat avec Immersion, et qui a été élaborée dans l’objectif de comprendre la relation enfants-numériques-adultes et de pouvoir proposer des outils et des méthodes pour initier la conversation et l’accompagnement autour des bonnes pratiques numériques. Dans le cadre de cette étude, Kaspersky et le cabinet Immersion se sont intéressés à la perception des parents vis-à-vis des activités en ligne de leurs enfants, et leur capacité à accompagner leurs enfants vers une utilisation plus sure d’Internet. Si 9 parents sur 10 se sentent dépassés par leurs enfants pour tout ce qui concerne le numérique, l’utilisation d’outils tels que les contrôles parentaux peinent à s’imposer. Pourtant, 60% des parents indiquent ne pas faire confiance à leur enfant pour avoir un usage responsable des appareils et contenus numériques.