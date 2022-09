Aeria Mall scelle un nouveau partenariat avec le groupe Hudson Morocco.

Aeria Mall, le nouveau centre commercial d’envergure qui est inscrit de manière exclusive en plein cœur du projet Aeria Park de Casa Anfa, vient d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec le groupe Hudson Morocco, filiale du groupe Hudson Holdings Lts et leader représentant de plusieurs grandes marques en Afrique. Ce partenariat permettra à Hudson Morocco de commercialiser les différentes marques qu’il représente au sein de Aeria Mall.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat que nous venons de sceller avec le groupe Hudson Morocco. Cette collaboration passionnante s’inscrit dans le cadre de nos efforts qui visent en permanence à créer une expérience client diversifiée au sein de notre centre commercial. Hudson Morocco contribuera à enrichir davantage cette expérience », a déclaré Mr. Younes Essassi, CEO d’Anfa Realties et porte-parole auprès de Aeria Mall.

« A travers ce nouveau partenariat, Hudson Morocco promet plus que jamais à ses clients marocains des éditions limitées et tendances AU SEIN DE AERIA MALL, à travers leurs marques de renom tel Nike, Mango, Urban Jungle et Tommy Hilfiger qui satisferont tous les goûts , un centre commercial de référence à Casablanca et dans tout le Maroc », a souligné FERNANDO PINA auprès de Hudson Morocco.

Développé sur le site historique de l’ancien aéroport d’Anfa qui abrite toujours l’ancienne tour de contrôle, et situé en plein cœur de Casablanca Finance City qui est la plus grande place financière d’Afrique, le centre commercial Aeria Mall s’étend sur une superficie de 38.000 m2 et rassemble plusieurs grandes signatures et marques internationales du Retail, et aussi de la

Restauration, du Loisir et de la Grande Distribution.