BANK OF AFRICA se dote d’un parcours digital dédié au programme INTELAKA 

Faisant suite aux instructions Royales visant la mise en place d’un programme intégré d’appui au financement de l’entreprenariat «INTELAKA», BANK OF AFRICA s’est totalement mobilisée pour contribuer à la réussite de ce projet et soutenir activement le développement de l’écosystème entrepreneurial national. A cet effet, BANK OF AFRICA a agilement mis en œuvre un programme d’accompagnement depuis 2020 qui se poursuit aujourd’hui par la mise en place d’une application mobile Intelak#likoum et d’un site Intelaklikoum.ma, complètement dédiés à l’accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets en mettant à leur disposition un contenu didactique simplifié en Arabe, en Français et bientôt en Amazigh.

Ce contenu sousforme d’articles, de guide d’accompagnement et de vidéos de formation et podcasts couvre toutes les étapes de création de projets ainsi que les clés de la bonne gestion.

A travers l’application Intelak#Likoum, BANK OF AFRICA informe les entrepreneurs des différentes initiatives de la banque en matière d’aide à l’entreprenariat et des différents événements organisés dans l’ensemble des régions du Royaume à cet effet. Il s’agit d’un dispositif digital d’accompagnement holistique développé autour de :

– La valorisation de l’accompagnement et de la formation (aide au montage du dossier, partage d’expérience, Club de l’entreprenariat et Programme d’amélioration des compétences) – La mise à disposition d’un contenu didactique (blog, guide d’accompagnement, vidéos…) – La proximité à travers l’organisation d’événements à forte valeur ajoutée (Séminaires, Journée portes ouvertes, Les Matinées de l’Entrepreneuriat…)

– La mise en avant des différentes offres Intelak de la banque

Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients et à les accompagner constamment pour répondre au mieux à toutes leurs attentes, BANK OF AFRICA traduit ainsi son engagement fort pour la réussite du programme Intelaka aussi bien dans sa composante accompagnement que dans sa dimension financière.