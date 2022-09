Beauty Success s’installe au prestigieux Boulevard d’Anfa 

Beauty Success a réussi au fil du temps à se positionner comme un acteur incontournable dans le secteur de la beauté au Maroc.

Poursuivant sa politique de développement à travers le Royaume, le groupe vient renforcer son identité avec un nouveau concept de point de vente installé au cœur du boulevard d’Anfa à Casablanca.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Avec son architecture premium, ce 12ème magasin du réseau arbore un espace épuré avec une belle hauteur sous plafond, offrant une meilleure visibilité de l’offre pour garantir une expérience client sans pareil.

Son grand plus ? Cette nouvelle boutique combine à la fois parfumerie & institut. Nichées à l’étage de la parfumerie, deux cabines de soins esthétiques proposent une carte de soins aux protocoles exclusifs. Et pas des moindres puisque la maison de luxe Sisley fait partie des formules de soins proposées à la carte pour le plus grand plaisir des Casablancaises.

Avec une équipe d’esthéticiennes expertes et des conseils personnalisés, cet institut est la promesse d’un nouvel hymne à la beauté et à la volupté.

Offres spéciales ouverture :

– Remise de 20% sur tout le magasin jusqu’au 30 septembre 2022 – Grand jeu concours avec une pyramide de parfums à gagner jusqu’au 22 octobre 2022

Adresse : 223 boulevard d’Anfa – Casablanca

www.beautysuccess.co