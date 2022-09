Vivo Energy Maroc digitalise entièrement la carte carburant TAQATI à destination des particuliers et des TPE

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, poursuit la dématérialisation de ses offres et services, à travers la digitalisation de sa solution de paiement de carburants TAQATI. Le portail www.shelltaqati.ma ainsi que l’intégration des plateformes de paiement en ligne, offrent désormais davantage d’accessibilité et de traçabilité, pour les particuliers ainsi que pour les TPE et les professions libérales.

L’ensemble du dispositif TAQATI est disponible sur le portail www.shelltaqati.ma. Adoptant une approche de Self-Service, avec des rubriques dédiées aux porteurs de cartes et aux gérants de stations-service, cette nouvelle interface permet aux utilisateurs de procéder à la recharge en ligne de leur carte TAQATI, de dresser un bilan de leur consommation et d’imprimer des relevés détaillés.

En parallèle, le chantier multicanal enclenché par Vivo Energy Maroc intègre également la possibilité de recharger la carte TAQATI à travers les plateformes externes « Fatourati.ma » et « Fawatir.ma » dans une approche « Web to station », ainsi que via les applications mobiles des partenaires bancaires de Vivo Energy Maroc. Une approche qui vise en premier lieu la fluidification du parcours client.

« Le projet de dématérialisation de la solution TAQATI vise autant les particuliers que les professionnels disposant de petits parcs de véhicules. Souhaitant une traçabilité, des statistiques de consommation et des relevés à la demande, nos clients sauront particulièrement apprécier le portail électronique Shell Taqati qui leur octroie une plus grande flexibilité et agilité au quotidien. » Reda Badawi, Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Maroc place le client au centre de sa stratégie. Outre le développement d’un large éventail de services, les stations-service Shell n’ont cessé d’évoluer en de véritables espaces de vie et de détente offrant des commodités et facilités à tous les niveaux et pour tous les âges. Poursuivant cette politique d’intégration, Vivo Energy Maroc complète et améliore l’expérience client tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.