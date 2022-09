O’DASSIA, un exemple de réussite  du développement durable 

Connue pour son engagement pour l’écologie, O’DASSIA est à ce jour, le seul industriel du secteur à produire exclusivement des peintures écologiques à l’eau et sans odeurs. En effet, et à l’image de ce qui est répandu dans les pays européens, la société s’interdit, depuis sa création en 2006, de fabriquer ou de commercialiser des peintures dangereuses pour la santé ou l’environnement.

Grâce à l’expertise de son équipe R&D, O’DASSIA a su tirer profit du développement de la chimie verte et réussi à formuler des peintures performantes, respectueuses de l’homme et de son environnement tout en étant économiquement avantageuses. Ce qui lui a valu d’être le premier fabricant de peintures au Maroc à obtenir l’Ecolabel Européen. À ce titre son Directeur technique M.Boumahdi, nous confie « nous sommes heureux de détenir ce label depuis 2013 et fiers d’offrir aux utilisateurs, des peintures qui sont de véritables remparts contre les maladies chroniques occasionnées par les peintures à solvants ».

Une R&D au service du confort et de l’efficacité énergétique

La réduction de l’empreinte Carbone du Maroc passe en grande partie par l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments. Les bâtiments au Maroc sont des véritables « passoires » thermiques et les déperditions d’énergie atteignent des sommets.

Après plusieurs mois de recherches, O’DASSIA, lance des produits destinés à l’amélioration du confort thermique et à la réduction de la déperdition énergétique.

Ces revêtements testés et approuvés par des laboratoires indépendants spécialisés sont écologiques, faciles à mettre en œuvre et seront proposés à des prix en adéquation avec les attentes du marché marocain.

O’DASSIA confirme son engagement pour l’écologie en réduisant l’empreinte Carbone de son usine de 60 %

Au quotidien, O’DASSIA s’applique à réduire son empreinte carbone depuis le choix de ses matières premières jusqu’au recyclage de ses déchets en passant par la fabrication, le conditionnement, la distribution et l’utilisation de ses revêtements.

À ce titre, et en remplacement de la station de traitement des eaux initialement installée, l’entreprise a investi en 2018 dans une nouvelle Station d’épuration plus performante permettant de dédier, en toute sécurité, l’eau issue de ce traitement, à l’arrosage et aux travaux de nettoyage.

Consciente de la nécessité de réduire son empreinte carbone, la société O’DASSIA a acquis dans le cadre du plan MorSEFF en 2021, une station photovoltaïque à énergie solaire.

Cet investissement soutenu par la BERD a permis à O’DASSIA depuis l’année dernière de réduire sa consommation énergétique fossile de 60%. Cette consommation a été prise en charge par l’énergie solaire propre et renouvelable. Cet investissement correspond aussi à une réduction de ses émanations en CO2 de 85 tonnes par an.

Dans cette perspective, la société prévoit à l’horizon 2024, l’extension de la station photovoltaïque actuelle pour assurer une autonomie énergétique à 100%.

Par ailleurs, et en étroite collaboration avec l’Association Ibn Al Baytar, la société O’DASSIA est engagée depuis quelques années à planter tous les ans entre 4000 et 6000 arbres fruitiers au profit de familles nécessiteuses.

L’objectif de cette action est de permettre à des agriculteurs d’acquérir leur autonomie et de pouvoir vivre de leur métier en toute dignité.