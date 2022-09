LES IMPÉRIALES 2022: une édition inédite autour de la marque Maroc

L’événement annuel « Les Impériales », revient du 19 au 23 septembre sous le thème Morocco Tomorrow : Brands • Culture • talents • Tech •. Une 5éme édition qui se veut un espace de promotion, d’échanges et de réflexion sur le Maroc de demain à travers notre culture, nos marques, notre ouverture sur les nouvelles technologies et notre capital humain.

L’association Les Impériales donne rendez-vous à toutes les forces vives au Carré d’Or à Casablanca du 19 au 23 septembre. L’évènement rassemblera des experts de renommée nationale et internationale, tous venus débattre du Maroc de demain à la lumière de nos marques et des tendances internationales tout en appuyant la dynamique que connait les différents métiers de la communication, du marketing, du digital et des médias.

De nombreux keynotes et panels de débat sont à l’ordre du jour afin d’approfondir les réflexions sur les opportunités et devenir des marques.

L’événement « Les Impériales », placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été pensé pour apporter des solutions constructives aux professionnels des métiers qui constituent son écosystème. Chaque moment clé de l’évènement répond à l’un des besoins de nos marques, qu’il s’agisse de la valorisation du savoir-faire marocain, du networking ou encore de la mise en place d’opportunités business.

Le 19 septembre au Mégarama se déroule le Showreel, premier moment clé de l’évènement qui propose au public la projection des campagnes shortlistées aux prix Les Étoiles.

Quant au Musée Les Impériales, il reprendra ses quartiers à Casablanca à partir du mardi 20 septembre, et ce durant toute la semaine de l’évènement. L’occasion de mettre en exergue des objets de la publicité, des médias et du packaging qui ont dessiné cet art sociologique qui constitue aujourd’hui une composante essentielle de la mémoire collective.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 21 septembre à 9h au Carré d’Or avec la contribution de hautes personnalités qui ont bien voulu honorer le thème de l’édition : MOROCCO TOMORROW : BRANDS • CULTURE • TALENTS • TECH .

En sa cinquième édition, l’événement « Les Impériales 2022 » présente un espace de promotion, d’échanges et de réflexion sur les marques. En plus de nombreux formats de networking et d’opportunités business pour les professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, un programme riche attend les différents acteurs de la marque Maroc dans le secteur public-privé cette année :

> des keynotes et panels en ligne avec les thématiques et sujets liés aux marques.

> de nombreuses prises de parole d’experts et de décideurs sur :

Le nation branding et la vision marque Maroc

Le développement culturel et les enjeux des marques

Le capital humain et le nouveau modèle de développement.

> des conférences et ateliers sur les nouvelles tendances technologiques et data science.

> et de nombreux after-work et soirées notamment la soirée Love Brand.

La cérémonie de clôture qui inclut la remise des prix Les Etoiles, dernier moment clé de l’évènement, aura lieu le vendredi 23 septembre. Les marques, les agences, les campagnes et les célébrités qui se sont démarquées durant les années 2020 et 2021 reçoivent leurs trophées lors de la soirée de Gala « Les Étoiles ».