Itel fait son entrée sur le marché marocain des téléviseurs intelligents

A quelques semaines de la coupe du monde, le lancement de la smart TV sur le marché marocains’appuie sur la volonté d’itel de démocratiser la technologie pour les masses et de faire vivre une expérience unique aux consommateurs marocains. En effet, la marque lance les téléviseurs Android 11de la série G qui est dotée d’un écran sans cadre et un design à la fois ergonomique et élégant. Il s’agit des smart TV G-3250, G-4350 et G-5550 qui disposent de tailles d’écrans différentes allant de 32 à 55 pouces avec des prix accessible à tous.

La série G offre une solution de divertissement exceptionnelleà travers des fonctionnalités qui rendent l’expérience d’utilisation très plaisante. Retenons que cette catégorie de téléviseur donne accès à plus de 700.000 films et émissions télévisés, ainsi que les 5000 applications les plus prisées sur Google Play.Grâce à sa fonctionnalité recherches de contenu « Voice RemoteControl », l’assistant Google intégré, permet à l’utilisateur de donner ses instructions par le biais de sa voix.

A traversson écran haute définition sans cadre qui améliore la luminosité et le contraste de l’image, la fonctionnalité « Ultra Bright Display 4K/2K HDR » offre une expérience visuelle plus vive etplus confortable.

Les téléviseurs de la série G disposent également de haut-parleurs performantsqui proposent des sons 3D authentiques à travers la fonctionnalité « Dolby Audio » ; ils donnent ainsi la possibilité aux consommateurs de profiter pleinement d’un audio à la fois clair et performant.

Monsieur Qian LUO, VP Marketing et porte-parole de Itel Maroc a exprimé son enthousiasme par rapport au lancement de la série G sur la marché Marocain. Il a déclaré

« De part sa philosophie de marque qui est de fournir des produits de classe mondiale à des prix abordables, Itel Maroc entend démocratiser le divertissement pour tous et apporte par conséquent une expérience audiovisuelle plus conviviale dans chaque foyer Marocain grâce à son design haut de gamme et sa qualité exceptionnelle d’image et de son».