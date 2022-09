HONOR Lance son nouveau Smartphone HONOR X8 au Maroc

Le leader mondial de la technologie HONOR, a lancé, au Maroc, son nouveau smartphone HONOR X8, qui fait partie de la série HONOR X, qui sera entièrement livré avec la technologie avancée HONOR RAM Turbo. Cette technologie innovante permettra aux utilisateurs de profiter des performances de haut niveau et d’une expérience fluide et efficace, tout en jouant.

Ainsi que pouvoir utiliser plusieurs applications simultanément, tout en maintenant la plus grande efficacité possible. En outre, les applications resteront dans leur état et les utilisateurs peuvent toujours reprendre le travail depuis le point d’arrêt, s’ils se déplacent d’une application à l’autre.

Le nouveau téléphone HONOR X8 est équipé d’un ensemble exceptionnel et novateur des dernières fonctionnalités de bord reflétant la quête continue d’HONOR pour l’amélioration de l’efficacité de ses appareils intelligents. Son ambition de fournir les meilleures technologies avancées et innovantes aux utilisateurs au Moyen-Orient mais aussi dans le monde entier. HONOR X8 est également disponible en deux couleurs haut de gamme, Argent Titane et Noir de Minuit.

Le téléphone sera disponible sur les marchés marocains à partir du 24 septembre.

Capacité exceptionnelle de caméra pour capturer la beauté en soirée

La caméra principale est de 64 mégapixels et intègre une expérience de photographie spectaculaire avec 4 objectifs, y compris une caméra arrière de 64 mégapixels, une caméra grand-angle, une caméra macro et une caméra de profondeur, tout cela pour permettre aux utilisateurs de libérer leur œil créatif pour capturer une gamme de différents scénarios allant de la capture de paysage, des séquences en soirée, des images de portrait, des gros plans, des selfies, etc.

La soirée est un moment magique pour les amoureux de la nuit, à saisir pour capturer les plus merveilleux des moments. Cependant, prendre des photos peut souvent s’avérer difficile, car les caméras ne peuvent capturer le moment avec autant de clarté et perfection tel qu’il est perçu à l’œil nu. Dans cet esprit, HONOR établit de nouvelles normes au profits de l’art de la photographie sur smartphone avec le lancement de son nouveau téléphone HONOR X8. La marque a réussi à fournir de puissantes capacités de caméra avec la fonction Super Night Mode qui permet aux utilisateurs de capturer des images splendides, indépendamment de l’environnement sombre ou encore du faible éclairage.

Grand écran et affichage parfait pour un meilleur visionnage

HONOR X8 dispose d’un écran de 6,7 pouces avec des bords ultra-fins de 1,1 mm, qui offre un ratio écran-corps de 93,6% pour donner aux utilisateurs une expérience de visionnement immersive, cinéma et détails dynamiques avec plus de contenu affiché à l’écran, que ce soit pendant la lecture, la navigation sur Internet, en regardant des vidéos ou en jouant. Les bords circulaires offrent également une structure confortable et une prise en main plus facile lors de l’utilisation pendant de longues périodes.

D’autre part, HONOR a pu contrôler le rapport de lumière bleue pour réduire les émissions potentiellement nocives. Son dernier téléphone HONOR X8 est livré avec filtre à lumière bleue certifié TÜV Rheinland qui réduit le rayonnement de lumière bleu nocif émis par l’écran et soulage le stress oculaire indépendamment de l’utilisation intensive des smartphones, avec certification sans flash, pour offrir un confort oculaire aux niveaux les plus élevés, et HONOR X8 est un appareil très pratique et confortable même avec une utilisation prolongée.

Une batterie puissante durable toute la journée

Ces caractéristiques sont incroyables, mais vous pourriez vous demander ce qu’il en est de la batterie ? HONOR X8 est conçu pour répondre aux besoins et aux modes de vie des consommateurs d’aujourd’hui, notamment en augmentant l’utilisation d’applications telles que les jeux et vidéos qui consomment d’énormes quantités d’énergie. Le téléphone offre une longue durée de vie de la batterie 4000mAh qui peut alimenter le smartphone pendant toute la journée. Le téléphone est également livré avec la technologie de recharge rapide qui peut fournir 3 heures de lecture vidéo grâce à la recharge rapide pendant 10 minutes, assurant que les utilisateurs peuvent utiliser l’appareil rapidement sans se soucier de l’épuisement de la batterie.

La créativité dans le design transcende les limites de la beauté

Ces avantages avancés interviennent dans le cadre d’un design élégant et moderne qui se déplace avec la beauté et les normes de leadership à de tous nouveaux niveaux. HONOR X8 est conçu, en tenant compte des détails les plus fins, en utilisant des matériaux et des composants de haute qualité pour combiner des performances supérieures avec une structure légère. En effet, la structure du téléphone HONOR X8 est exceptionnellement légère, ne pesant que 177 grammes et un design mince de 7,45 mm. Grâce à sa structure à la fois légère et mince, les utilisateurs pourront profiter d’un visionnage des vidéos et d’une qualité de rivalité dans les jeux, marquée par l’absence significative du poids entre les mains.

En 2013, HONOR était une filiale de HUAWEI, avant de se séparer. et HONOR a lancé le téléphone HONOR 50 après s’être déconnecté de HUAWEI, en continuant à utiliser les services Google dans ses produits, et réalisant des ratios de ventes significatifs dans un certain nombre de pays.