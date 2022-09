Emirates offre à ses clients des billets gratuits pour le Musée du Futur de Dubaï 

Emirates, la plus grande compagnie aérienne au monde, vient de lancer une nouvelle offre pour tous ses passagers qui prévoient de se rendre à Dubaï entre le 22 septembre et le 8 décembre 2022. Ces derniers auront droit à une entrée gratuite pour le Musée du Futur, l’un des sites les plus célèbres et les plus emblématiques de la ville.

Jusqu’au 2 octobre 2022, cette offre spéciale sera valable pour tous les billets de la compagnie à destination de Dubaï moyennant l’utilisation du code MFUTURE à chaque réservation. L’offre est valable pour toutes les réservations opérées entre le 22 septembre 2022 et le 8 décembre 2022, et concerne toutes les classes de cabine*, et ce peu importe que les réservations aient été réalisées en ligne sur emirates.com, ou via le centre d’appels Emirates et les agences de voyage participantes. En plus de cette offre, Emirates vous permet également de bénéficier d’une franchise de bagages supplémentaire à votre retour de Dubaï.

Le billet gratuit pour le Musée du Futur donne droit à une entrée pendant les heures d’ouverture du musée et doit être réservé sur museumofthefuture.ae contre un code de remboursement envoyé par Emirates avant la visite prévue et utilisé au plus tard le 15 décembre 2022.*

Le Musée du Futur est l’attraction phare du moment à Dubaï. Ce site accueille au quotidien des personnes de tous âges qui sont intéressées par notre avenir commun. À l’intérieur de ce bâtiment incroyable, qui est répertorié comme étant l’un des plus beaux du monde, vous pourrez explorer les 50 années à venir, et ce à travers une expérience immersive et sensorielle de premier ordre.

Vous pourrez ainsi vous envoler dans l’espace, mais aussi explorez toutes les merveilles de la nature et découvrir de près toutes ces nouvelles technologies qui sont entrain de changer durablement nos modes de vie. Vos enfants seront ravis de devenir des héros du futur et de pouvoir se projeter et réfléchir à un avenir meilleur.

Emirates a repris l’intégralité de ses opérations en toute sécurité vers plus de 130 destinations, sur six continents, et assure actuellement des vols quotidiens entre Casablanca-Dubaï, et au-delà.

Que vous soyez à la recherche d’un séjour en ville, de moments de détente sur le sable chaud d’une plage paradisiaque, de vacances relaxantes, d’expériences uniques à travers le désert ou de visites inoubliables dans des sites plus extraordinaires les uns que les autres, il y aura toujours quelque chose de nouveau et d’incroyable à découvrir pour chacun des voyageurs qui visitent Dubaï. Qu’il s’agisse de ses plages ensoleillées aux activités patrimoniales, de l’hospitalité de premier plan de ses habitants, ou de son infrastructure de loisirs de classe mondiale, Dubaï vous donnera en permanence accès à une incroyable panoplie d’expériences sensorielles de premier plan.

Partenaires Skywards : Les membres de Skywards, le programme de fidélité primé d’Emirates, se verront attribuer des Miles au niveau de tous les points de vente de la compagnie au sein des Émirats arabes unis. Ils pourront échanger ces Miles contre des billets ou des surclassements, mais aussi contre des tickets de concerts ou d’événements sportifs… Pour en savoir plus sur l’offre Emirates Skywards, veuillez cliquer sur: https://www.emirates.com/ma/french/skywards/ .

Pour plus d’informations autour de nos différentes offres, n’hésitez pas à vous rendre sur emirates.com/ma. Les billets peuvent être achetés sur emirates.com, mais également au niveau des différents points de vente Emirates, ou par l’intermédiaire d’agences de voyage physiques ou en ligne agréées.