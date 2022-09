Démarrage de la commercialisation des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep

Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu avec Stellantis et annoncé le 21 juillet 2022, le Groupe Auto Hall a démarré, à compter du 1er Septembre 2022, la commercialisation des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep dans ses premiers showrooms situés dans les villes de Casablanca et Marrakech. Le site de Fès démarrera avant la fin du mois de septembre 2022.

Le site Auto Hall de Casablanca, d’une surface de 3 000 m², est situé dans l’axe de l’autoroute Casablanca-Rabat et comprend un espace d’exposition de 750 m², un atelier d’entretien et de réparation ainsi qu’un magasin de pièces de rechange.

Le showroom de Marrakech quant à lui, est situé au sein de la succursale d’Auto Hall qui se trouve sur l’axe de la route Marrakech-Casablanca et offre également un service complet aux clients.

Les deux sites ont été préparés en conformité avec les standards internationaux de Stellantis et garantissent à la clientèle un service de qualité aussi bien lors de la vente que pour le service après-vente.

La commercialisation et le service après-vente des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep s’étendra de manière progressive à travers d’autres villes du Royaume.

Cette activité consolidera la collaboration entre Stellantis et Auto Hall, déjà partenaires dans le cadre de l’importation et la distribution des marques Maserati et Opel au Maroc.