ALTEN Delivery Center Maroc, filiale du Groupe ALTEN renforce son positionnement au Royaume: Elle inaugure son nouveau site à Tétouan Shore

Dans le cadre de sa stratégie de développement, ALTEN Maroc inaugure le 19 septembre 2022 son 4ème site de production au Maroc dans la zone offshoring Tétouan Shore. Dans un marché à grande concurrence, et en adéquation avec la stratégie de régionalisation avancée lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l’extension d’ALTEN Maroc vers le nord du Royaume représente l’étape subséquente dans la stratégie de croissance du Groupe ALTEN.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par Monsieur Didier MARCHET, Directeur des Entités Offshores ainsi que le Comité de Direction d’ALTEN Maroc, en présence de nombreux représentants et officiels, dont le Directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI) de la Région Tanger-Tétouan- Al Hoceima, le Président de la Chambre Régionale de Commerce, etc., ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui ont débuté leurs activités dans les nouveaux locaux.

Une ouverture prometteuse

Le Groupe renforce sa présence au Maroc et sa position de leader sur le marché, ce qui prouve une nouvelle fois sa volonté d’atteindre de nouveaux marchés et de créer de nouvelles opportunités d’emploi à forte valeur ajoutée pour les jeunes diplômés.

À travers cette nouvelle étape, le Groupe ALTEN contribue au développement du Maroc et à la dynamisation progressive de la région Tanger-Tétouan.

“Nous sommes dans un marché international concurrentiel dans lequel ALTEN a décidé, il y a maintenant plus de 30 ans, d’être un leader de premier rang dans le monde, et ce, dans les domaines de l’ingénierie et de l’IT, les réseaux et télécom,etc. Notre filiale ALTEN Maroc renforce, une nouvelle fois, son positionnement au Royaume avec l’inauguration de ce nouveau site de production à Tétouan”, déclare M. Didier MARCHET, Directeur des Offshore Delivery Centers, Maroc, Roumanie, Inde et Pologne.

Les nouvelles ambitions

Dans la continuité de sa stratégie déployée depuis plus de cinq ans, ALTEN Maroc a défini quatre axes majeurs qui seront les drivers de son développement pour les quatre prochaines années.

-L’accompagnement et le développement de ses talents et compétences dans le cadre de sa politique sociale.

-L’accélération et le renforcement de sa relation avec l’écosystème marocain afin d’être plus proche des stratégies et objectifs nationaux.

-La diversification sectorielle pour assurer sa pérennité à travers les différents cycles industriels

-Une croissance organique qui devra conduire à un effectif de 2000 personnes dans les quatre ans à venir.