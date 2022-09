Vers un marketing territorial basé sur l’implication citoyenne

Nous adhèrons fortement à la citation de Gandi et Mandela qui dit : « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi »

Le management territorial impose aujourd’hui un nouveau regard sur l’influence et l’implication des citoyens. Les chercheurs, les praticiens et les experts empoignent la pertinence, voire l’exigence d’analyser et de jauger la place que devrait occuper les citoyens dans la démarche d’attractivité territoriale.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’importance de la participation citoyenne dans la mise en place et le développement d’une démarche marketing territorial adaptée durable et efficiente n’est plus à contester, les recherches scientifiques orientés action en marketing territorial affirment que les marques territoriales les plus pertinentes sont celles qui ont impliqué le citoyen tout au long de la démarche d’attractivité et d’hospitalité territoriales depuis la phase du diagnostic jusqu’à la conception de l’offre.

Privilégier le dialogue avec les parties prenantes et spécialement avec le citoyen lors de la conception, le déploiement et l’opérationnalisation de la démarche marketing territorial estdonc la condition sine qua non de la réussite de la démarche d’attractivité « La démarche du marketing territorial, et donc le projet d’attractivité, devrait être communiqué en premier lieu aux habitants, voire co-produit et fait par et pour les résidents sinon ils seront fort probablement contre… », explique Alaoui Yasmine. L’implication de toutes les forces vives du territoire à leurs tête le citoyen est justifiée par le fait que ce dernier pourrait jouer au moins quatre rôles par rapport à son territoire : « Il est de prime abord une cible directe, en plus d’être un argument valorisant du territoire, de même qu’un partenaire dans la construction du processus d’attractivité, et infine un ambassadeur et un avocat passionné pouvant facilement influencer la décision des autres cibles du marketing territorial à savoir ; le touriste et l’investisseur» ajoute-t-elle.

Enfin, il conviendrait de noter que cette réflexion ne serait pertinente que si les territoires entreprennent un mode de gouvernance endogène dans le sens où ils vont faire participer les habitants, approfondir la relation avec ces derniers, les encourager à contribuer au développement de leurs propre hospitalité et les impliquer dans la démarche du marketing territorial alternant l’approche bottum-up à celle top-down d’attractivité territoriale. Cet état d’esprit permettrait aux territoires de garder sur place les ressources déjà acquises par le territoire (l’hospitalité territoriale) et puis de développer sa capacité à rayonner et à attirer sur place les cibles recherchées (l’attractivité).

Notre souhait en tant que chercheurs et praticiens spécialiste en marketing territorial serait de déclencher un débat public et de trouver la manière avec laquelle on pourrait impliquer le citoyen en questionnant sur la manière avec laquelle il ambitionnerait d’être sollicité et engagé. Si le citoyen n’adhère pas à la démarche d’attractivité, qui fera vivre les actions qui en découleront ? Nous proposons donc la mise en place d’un think-thank qui réunira les chercheurs, professionnels et consultants dont l’objectif serait d’analyser imaginer et développer de nouveaux dispositifs adaptés aux territoires africains pour impliquer le citoyen tout au long de la démarche marketing territoriale depuis le diagnostic jusqu’à la conception de l’offre territoriale.

Dans cette même lignée d’idée, et dans le cadre de sa collaboration en tant que qu’experte scientifique avec Casablanca Events et Animation, ils ont choisi comme thématique pour leur rendez-vous annuel L’Africa Place Marketing (APM) prévu cette année pour les 29 et 30 Novembre ; la participation citoyenne pour un marketing territorial durable et inclusif. L’objectif de cette plateforme d’échange serait de développer une réflexivité pour construire et développer ce que serait éventuellement une démarche marketing territoriale appliqué aux territoires africains dont le graal est la participation citoyenne. Différents experts africains et internationaux échangeront sur des études, des recherches scientifiques récentes et des pratiques de certains territoires en avance sur ces sujets.