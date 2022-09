Entrepreneuriat et Business Communication en Afrique :  Perspectives du Nouveau Modèle de Développement Economique du Maroc.

Dans un chantier exclusivement dédié au développement socioéconomique du Maroc, ce dernier s’inscrit dans un nouvel air de démocratisation et d’expertise lié aux orientations et défis majeurs du royaume.

En effet, dans un souci suprême de jonction entre les opérateurs des différents secteurs et les experts de l’économie locale, le nouveau modèle de développement économique du Maroc expose les lignes principales d’un chantier national avec des problématiques multiples et à caractère compétitif au niveau du continent et à l’international.

Cette orientation particulière vise la promotion et l’accessibilité à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise, selon l’OMPIC (Office marocain de la propriété industrielle et commerciale) et sur les derniers 6mois de l’année 2022 en cours plus de 48000 entreprises ont été crée au niveau de l’écosystème national.

De ce fait, l’entrepreneuriat devient un levier stratégique de performance et de développement économique soutenu par les instances publiques, et inclus dans les offres de formation du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le but étant de démocratiser les ouvertures potentielles sur les marchés locaux et internationaux à la fois.

Ceci dit, l’accompagnement des jeunes porteurs de projets connait une grande effervescence et renvoi vers un nouveau modèle de soutient à l’activité économique en montée après la crise sanitaire du covid 19, aujourd’hui et dans un marché extrêmement serré, sectoriel et compétitif, la création de valeur ajoutée est un vecteur d’investissement potentiel plus que jamais.

Dès lors, les intérêts publiquess sont indirectement résolus en grande partie, via un secteur porteur qui est généralement le secteur « privé ». Secteur clé porteur et générateur de profit sur les marchés locaux et de l’exportation et ce en raison de 64,8% de salariés absorbés et payés par ce dernier.

L’entrepreneuriat vient à cet effet s’aligner à la forte demande et besoins du marché en mutation absorbant ainsi les porteurs de projets IT, Green et FineTech, Data, IA-Intelligence Artificielle et Social Entrepreneurship.

De là, il est important de faire un accompagnement en 360° à coté des solutions de financement et des centres d’incubation du pays dans les différentes structures privées et publics, il s’agit d’adapter le besoin réel des consommateurs locaux à la prestation de service dédiée et/ou produit exposé en termes de valeur ajoutée.

Cet accompagnement passe essentiellement par 3 axes nécessaires à l’aboutissement du process et ce proposé comme suit :

Le SMART Business Model (un business model qui passe par le digital et les NTIC pour une optimisation de la solution orientée marché local et étranger.

Les Business Communication Skills ( une expertise dédiée et interpersonnelle qui forme les créateurs de contenu hautement qualifiés pour la compétition internationale).

Le Innovation Management ( un plan d’action efficace et efficient pour vendre avec les dernières tendances du Digital Marketing Strategy en passant par le Personal Branding et Le Networking 2.0).

Cet accompagnement devra également être assuré par des experts et des formateurs en entrepreneuriat, impliquant ainsi les « Business Angles » du monde de la grande entreprise mais également des « role model » type marocains ayant réussi l’expérience d’entreprendre au Maroc et à l’étranger pour véritablement toucher la réalité des « nouveaux marchés » ou ce qu’on appelle les « E- Markets »

Le Maroc aujourd’hui se positionne et rentre en compétition sur la trajectoire de l’entrepreneuriat technologique et social, et ce pour atteindre un développement souhaité localement et sur le continent africain. Cette orientation est principalement accompagnée par les institutions bancaires, les structures et organismes de financement, et crédit et aussi par le secteur de la formation académique et professionnelle.

Enfin, il est important de renforcer l’accessibilité aux outils de l’entreprenariat au Maroc à la lumière des expériences internationales, favoriser le Leadership féminin et le montage d’une économie solidaire et inclusive mettant en avant le potentiel énorme de la jeunesse africaine et marocaine en particulier.