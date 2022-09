“Vu, lu, entendu” : le livre des souvenirs de Driss Chraïbi

Le Maroc est mon rêve éveillé, mon foie, ma demeure”. Driss Chraïbi est très attaché à son pays natal, et ses rêves sont nourris de cet attachement. Dans cet essai, c’est la nostalgie qui prend la parole, et l’auteur évoque ses paysages d’enfance, le djebel aride et nu, le désert écrasé de soleil, les hauts plateaux de l’Atlas, les ruelles grouillantes et colorées de la médina.

Il évoque également l’adolescence, et sa rencontre avec la littérature : une rencontre qui change le cours de son existence et qui l’accompagne sa vie durant, façonnant le monde du jeune homme, ses espoirs et son univers intime.

Vu, lu, entendu reprend en écho les voix de tout un peuple, “celles des hommes de l’autrefois”, celle bienveillante de la mère, celle parfois dure et sévère du père, et le chant du désert : “Qui vous dira jamais ce qu’est le désert ? L’avez-vous entendu chanter ? Il chante réellement, quelques instants avant l’aurore, pour peu qu’on lui prête l’oreille.” Avec pudeur et humour, Driss Chraïbi écrit ici le livre de ses souvenirs.

