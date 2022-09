Reprise en force:  DEVOXX Morocco revient pour une 9e édition 

Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, xHub et le Conseil de la Région de Souss-Massa co-organisent DEVOXX Morocco, la plus grande rencontre de développeurs en Afrique et au Moyen-Orient, en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de Réforme de l’Administration, le Centre Régional d’Investissement (CRI) Agadir Souss-Massa et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Souss-Massa.

Célébrant cette 9e édition les 4, 5 et 6 octobre 2022 à Taghazout, Agadir, la plus grande manifestation internationale des NTIC marque son retour cette année avec un véritable carrefour technologique qui réaffirme la vision de DEVOXX Morocco de maintenir un mouvement créé autour de sa devise “par les développeurs, pour les développeurs”. Il s’agit d’une communauté qui ne cesse d’œuvrer à renforcer la connexion du Maroc avec la scène mondiale dans le domaine de la transformation digitale et numérique, et ancrer son positionnement comme hub IT incontournable de la région en tant que pays encore plus compétitif à l’international.

En développant un mindset dédié à l’innovation, la créativité, le partage et l’information, le grand rendez-vous annuel confirme son engagement à placer les contributions des développeurs au cœur de la relance post-Covid pour sensibiliser à l’apport de ce métier en pleine effervescence. Ainsi, l’événement répond à la Haute Volonté Royale d’encourager l’employabilité dans le domaine de la promotion de la jeunesse d’une part, et de remédier à la tendance haussière de la pénurie de talents à l’ère du digital d’autre part, tout en mettant en avant le potentiel en compétences technologiques dont regorge le vivier marocain. Si la crise sanitaire a confirmé l’importance de la digitalisation, la période Covid-19 étant un accélérateur de la transformation digitale a encore réaffirmé la vocation de DEVOXX Morocco ; l’événement précurseur se donne comme mission de mettre en exergue la solidité des évolutions et tendances numériques, tant prônées par le comité d’organisation et ses membres depuis sa création. Plus que jamais, cette année est l’occasion idéale de repenser les approches traditionnelles de l’IT et de révolutionner la culture du code.

Qu’il s’agisse de la qualité du programme, des interventions exceptionnelles des plus grands noms de l’univers IT ou du soutien des différentes parties prenantes, DEVOXX Morocco revient cette année avec un épisode qui promet d’être des plus mémorables : “Nous sommes fiers de renforcer le positionnement de DEVOXX Morocco par cette édition qui s’inscrit dans la poursuite des efforts initiés autour de l’instauration d’une culture de code digne de notre écosystème national du numérique, qui est actuellement en pleine évolution. Cette année, nous soulignons le travail réalisé pour porter la voix des développeurs et valoriser leur apport sur plusieurs niveaux.”, affirme Badr El Houari, Président de DEVOXX Morocco.

La plus grande conférence technologique se différencie au Maroc par la particularité qui fait son ADN: l’importance accordée au contenu. En partageant leur vision du développement, les passionnés de la technologie, amateurs et professionnels, représentent une multitude de pays et un large panel d’entreprises pour inspirer les jeunes, éduquer la communauté et échanger autour des dernières tendances technologiques, dans le principal objectif de faire de l’innovation une priorité effective, force motrice de plusieurs secteurs et qui permet de faire émerger une économie numérique adaptée à la gestion de l’évolution. Nous notons parmi les Géants du Web dont proviennent les intervenants: Google, Aws, Facebook, Twitter, Meta, Oracle, pour ne citer que ceux-là.