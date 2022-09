André Azoulay : “C’est tout simplement inouï qu’à mon âge je fasse cette découverte”

Utiliser l’adjectif “émerveillé” ne serait pas excessif pour décrire André Azoulay après un court séjour à Singapour. Invité à participer à la Conférence sur la cohésion sociale (International Conference on Cohesive Societies, du 4 au 11 septembre), le conseiller du roi Mohammed VI a vanté le modèle économique de l’île-État mais s’est surtout montré admiratif d’un pays dont le modèle d’inclusion est à l’avant-garde de ce qui ce pratique aujourd’hui.

“Singapour a choisi de faire des 10 religions qui nourrissent son ADN un atout, une force et le creuset volontariste d’une nation émergente dont le leadership et le succès font autorité et consensus sur la scène internationale” a-t-il ainsi déclaré devant un auditoire de plus de 800 personnalités…