VIIème édition des Rencontres Africaines de l’efficacité énergétique

L’événement traitera de thèmes fortement d’actualité liés à l’importance de l’économie pour une industrie durable et sobre en énergie. Les experts conviés exposeront les nouveautés techniques et normatives concernant l’audit du froid, la certification Certicold de la chaîne du froid et les solutions & technologies existante sur le marché. Seront également débattus les défis de la chaîne de froid dans le transport, l’agroalimentaire et le pharmaceutique.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Rappelons que cette septième édition est l’occasion de mieux faire valoir les métiers du froid dans l’économie marocaine et africaine à travers notamment la formation et la sensibilisation des parties prenantes ainsi qu’une réglementation favorable qui concilie les aspects environnementaux et sociétaux. L’un des messages importants, que compte lancer le président de U3ARC Madi Sakandé et ses pairs, va tourner autour de comment stopper la commercialisation des produits obsolètes et énergivores sur le marché africain.

Les Rencontres Africaines de l’Efficacité Energétique ont toujours bénéficié du soutien du ministère de l’énergie, du ministère de l’industrie, de l’agence marocaine de l’efficacité énergétique AMEE, de la CGEM, du patronat Ivoirien CGECI et du think tank américain basé à Washington IGSD Institut pour un développement durable global. Elle également compte parmi ses partenaires, les institutions financières, Bank Of Africa et TAMWILKOUM, l’AMDIE, les Eaux Minérales d’Oulmes, le fournisseur marocain leader dans les systèmes de climatisation, VENTEC et la SMAEF, acteur spécialisé dans la réduction de l’énergie industrielle.

Liste des pays.

Mali, Niger, Namibie, Nigeria, Côte d’Ivoire, Rwanda, Comores, Sénégal, Mauritanie, Afrique du Sud, Bénin, Madagascar, Togo, Burkina Faso, Cameroun, Zambie, Angola, RD Congo, Liberia, Ouganda,