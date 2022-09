L’ESSEC Afrique a participé au QS World University Rankings – Africa Forum

En tant qu’acteur de référence de l’enseignement supérieur en Business et Management sur le marché africain, l’ESSEC Afrique, campus africain de l’ESSEC Business School, école-monde, aux racines françaises, a été conviée pour participer à la conférence QS – World University Rankings – Africa Forum.

Accueillant les dirigeants d’universités de plus de 30 pays du continent, l’organisme QS – Quacquarelli Symonds – World University Rankings a organisé en partenariat avec l’Université polytechnique Mohammed VI du Maroc une conférence sur deux journées fructueuses, le 1er et 2 Septembre 2022 sous le thème « Construire la marque Afrique dans l’enseignement supérieur – Forces et opportunités pour réinventer l’avenir ».

Deux journées de discussions et de débats stimulants autour de l’image de l’Afrique sur le paysage de l’enseignement supérieur international, les stratégies d’investissement et de financement pour la durabilité future, le développement du plein potentiel des jeunes africains, la création d’une marque scientifique régionale et mondiale à travers la recherche et l’innovation, la mise en avant de l’excellence académique, etc.

L’objectif de ce rassemblement était d’identifier et d’évaluer la valeur et les efforts de l’enseignement supérieur en Afrique, ainsi que de répondre aux besoins croissants des jeunes sur le continent africain, dont la population est la plus jeune au monde et dont la classe moyenne connaît la croissance la plus rapide.

L’Association des Universités Africaines et l’Association des Universités Arabes ainsi que le ministère de l’enseignement supérieur au Maroc ont été représentés et ont échangé et débattu autour de nombreuses questions et problématiques communes mettant en évidence le potentiel inexploité du continent. Ce fut également l’occasion de relater des histoires positives et inspirantes de l’enseignement supérieur sur le continent avec des exemples des meilleures pratiques pour le présent et le futur.