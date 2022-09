AR’Chic réaménage son showroom de Marrakech

Spécialisée dans les métiers du sanitaire et du revêtement, AR’Chic fait peau neuve, en réaménageant entièrement son showroom de Marrakech pour donner un nouveau souffle à ses produits de luxe, issus de grandes marques, et offrir une expérience haut de gamme à ses clients.

« Depuis notre création en 1993, nous nous sommes engagés à offrir la meilleure expérience client possible. C’est ainsi que nous avons fait appel à des architectes de renom pour matérialiser notre nouvelle identité visuelle afin de recevoir nos clients dans des locaux plus avenants, alliant modernité, luxe et raffinement », a déclaré … directeur général de AR’Chic.

Il note par ailleurs que « cette nouvelle identité visuelle va permettre de refléter nos valeurs de confort, d’élégance et de pérennité, ainsi que l’esprit de l’entreprise qui se veut accueillant, professionnel et intégratif ».

A travers ses 4 points de vente, situés à Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir, AR’Chic propose une large gamme de produits premium (carrelages, robinetteries, meubles et accessoires de bain, etc.), ainsi que des solutions innovantes, avec un rapport qualité-prix imbattable.

En outre, AR’Chic fait partie des sociétés pionnières dans l’importation de grandes marques, telles que DURAVIT, AXOR, MIRAGE, etc. Et ce, grâce à sa culture de spécialistes qui accorde une grande importance à la formation de ses équipes pour garantir une expérience client mémorable.