Le monde en 2040 vu par la CIA

Des experts du National Intelligence Council (NIC),véritable tête pensante de la CIA basée à la Maison Blanche, remettent un rapport à chaque nouveau président américain.

Cette synthèse a pour but d’émettre des hypothèses sur l’évolution du monde, dresser un tableau des risques et des dangers qui pèsent sur les états-Unis, leurs alliés et le reste de l’humanité.

Le dernier rapport, remis à Joe Biden après son élection, était particulièrement attendu dans le contexte post-Covid. Comme on peut s’y attendre, les prévisions du NIC (qui courent donc jusqu’en 2040) ne sont pas très encourageantes et annoncent des bouleversements en l’espace d’une génération, comme aucune autre génération n’en a vécus jusqu’alors dans l’histoire de l’humanité : pression migratoire, manque d’eau, troubles mentaux chez les jeunes, crise climatique, guerres…

Mais, rassurez-vous, le rapport contient aussi quelques lueurs d’espoir. En effet, les nouvelles technologies et l’Intelligence artificielle pourraient nous aider à nous sortir du bourbier à venir.

