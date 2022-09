Nouveau TIGGO 8 PRO MAX aux performances améliorées et système 4WD

Avec le nouveau système de puissance et les 4 roues motrices intelligentes, ce modèle est très apprécié par les consommateurs en raison de ses performances et de sa tenue de route. Parallèlement, aux côtés des modèles TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, TIGGO 4 PRO et ARRIZO 6 PRO, le TIGGO 8 PRO MAX a renforcé la force de la famille PRO de Chery.

L’expérience Chery permet au moteur 2.0TGDI de voir le jour

En tant qu’entreprise axée sur l’innovation, Chery Automobile a consolidé de solides avantages techniques pendant de nombreuses années, en particulier en matière de capacité de recherche et de développement des motorisations automobiles. Avec une expérience de développement de plus de 20 ans, Chery a construit ses propres systèmes techniques. L’équipe de recherche et de développement du groupe motopropulseur, qui compte plus de 1 000 membres, a élaboré en 48 mois le nouveau moteur 2.0TGDI qui sera monté sur le tout nouveau modèle TIGGO 8 PRO MAX, démontrant ainsi la puissance croissante de Chery.

Renforcé par la technologie, le TIGGO 8 PRO MAX améliore constamment ses performances.

Ce moteur adopte un système de gestion thermique intelligent de deuxième génération, une technologie intégrée de réduction des frottements ultra-faibles, de sorte que la vitesse de préchauffage du moteur soit augmentée de 55 % et que son efficacité mécanique globale atteigne 96 %. Ainsi, le moteur peut facilement générer une puissance maximale de 187 kW et un couple maximal de 390 Nm. Grâce à l’efficacité de la transmission 7DCT, le TIGGO 8 PRO MAX peut atteindre l’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 7,3 secondes, surpassant facilement la plupart des concurrents. En outre, Chery a également obtenu une consommation de carburant ultra-faible de seulement 7 litres aux 100 kilomètres.

Grâce au système 4 roues motrices avec toutes les scènes et un contrôle intelligent, TIGGO 8 PRO MAX peut accéder librement à n’importe quel endroit.

Pour accroître l’aptitude à la circulation du TIGGO 8 PRO MAX sur le sable, les marécages et autres terrains accidentés, le nouveau modèle est équipé d’une nouvelle génération de système de contrôle électrique intelligent des 4 roues motrices – système 4 roues motrices toutes surfaces et contrôle intelligent de Chery. En effet, en tant que marque chinoise pionnière dans le développement conjoint de la technologie du système 4RM avec les meilleurs fournisseurs mondiaux, Chery Automobile a une histoire de plus de 20 ans d’exploration technologique, de recherche et de développement. En adoptant la technologie 4WD de ZF, un fournisseur automobile de classe mondiale, Chery Automobile a construit le système 4WD actuel avec toutes les étapes après intégration et re-calibrage.

Ce système 4WD dispose de 6 modes de conduite : économique, normal, sport, camping, ski et tout-terrain, couvrant toutes catégories et conditions de route, et offrant aux consommateurs une excellente expérience de voyage. En outre, grâce à la puissance du couple de traction élevé avec une commutation intelligente et rapide de 0 ~ 3000N-m, le véhicule peut facilement traverser les flaques d’eau, la boue et autres mauvaises routes, permettant aux consommateurs de ne pas s’inquiéter de se retrouver coincés. En outre, le véhicule peut se déplacer en toute sécurité sur des pentes raides avec une inclinaison maximale de 45%. En particulier, il peut passer aux quatre roues motrices en moins de 100 ms à grande vitesse, offrant aux consommateurs une conduite stable sans risque de glissement ou de basculement les jours de neige ou de pluie.

Grâce à son puissant système d’alimentation et à son système 4RM intelligent, le TIGGO 8 PRO MAX offre aux consommateurs plus de choix et enrichit leur voyage. Chery est déterminée à changer le mode de vie des propriétaires de voitures dans le monde entier, à élargir leur rayon d’action et à améliorer leur qualité de vie grâce à de nouveaux produits.