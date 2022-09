Visas français : pour Bouazza Kharrati, “l’argent doit être restitué”

Près d’un an après le tour de vis opéré par Paris sur l’obtention des visas, une première initiative judiciaire est sur le point d’être entamée. La Fédération marocaine des droits des consommateurs (FMDC) souhaite le remboursement des frais de dossiers de visa dont le refus n’a pas été justifié. Peut-elle avoir gain de cause ? Et pourquoi cette réduction du nombre de visas accordés perdure ? Dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel, Landry Benoit a reçu Bouazza Kharrati, président de la FMDC.