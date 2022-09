Santé : à faire l’AMO trop vite, on le fait mal

Projet phare du règne actuel, la généralisation de la couverture sociale se traduit par des chiffres d’une ambition sans précédent : faire bénéficier 22 millions de Marocains additionnels de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) d’ici la fin de l’année. La promesse est audacieuse, néanmoins sa traduction sur le terrain avance bon train. Au 1er août, selon des chiffres annoncés par Hassan Boubrik, DG de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), plus de 2 millions de travailleurs non salariés bénéficiaient déjà de la couverture sanitaire universelle. Un chiffre qui comprend 840.000 agriculteurs, 260.000 artisans, 300.000 entrepreneurs, 250.000 artisans et commerçants et la quasi-totalité des professions libérales. Sur cette nouvelle population d’assurés, “330 000 personnes ont déjà ouvert leurs comptes sur les portails de la CNSS et commencent déjà à déclarer leurs ayants droit”, détaille Boubrik. Le sort des…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner